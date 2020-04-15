史上最正「皮卡丘」藥局裝口罩！網友高潮搶排隊　她IG自曝身分：謝謝大家支持

▲ 火辣藥師助理爆紅，網友瘋搶排隊買口罩。（圖／翻攝自IG）

記者陳韻如／綜合報導

因新冠肺炎影響，口罩成了人人必備的用品，而口罩花樣也成了民眾的議論話題，而網友在討論口罩樣式之餘，也將焦點放在藥局包裝口罩的一名正妹身上，還有網友誤以為她是藥師，讓她一夕間爆紅。不過，經過了一夜，這名正妹似乎被網友熱情嚇傻，趕緊發文澄清，自己並非藥師，只是藥師助理，但也謝謝大家的支持與鼓勵。

台中協安藥局的丹寧口罩爆紅後，連帶著也讓這名正妹爆紅，而有網友神出她綽號「皮卡丘」，還附上一張她正在包裝口罩的照片。照片中她穿著白袍、戴著口罩，也讓不少人誤以為她是藥師，紛紛暴動留言，「我不預購口罩了啦，怒排」、「我突然願意排隊領口罩了」、「好想要深藍口罩」、「你先領，我先看」。

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▲藥師助理，經常在IG上曬出火辣性感照。（圖／翻攝自IG）

經過了一夜，網友的熱情依舊不減，而這名正妹似乎也被嚇傻，趕緊在IG限時動態發文澄清，「我今年才20歲是個大二生，我是藥師助理不是藥師」，平時主要負責在規範內適當分擔藥師的工作量，但對於口罩超商預購的規定，她並不清楚，另外，也不忘謝謝網友對她的支持與鼓勵。

▲藥師助理身材姣好，不少網友看了鼻血直噴。（圖／翻攝自IG）

►就算戴著口罩，也擋不住妳的美

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