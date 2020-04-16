《唐伯虎》監製大讚阿滴廣告：非常之好，顯示出台灣的大方！

▲蕭若元稱讚阿滴、聶永真廣告 。（圖／翻攝自YouTube／memehongkong）

記者劉亭／綜合報導

YouTuber阿滴與設計師聶永真等人募資刊登於《紐約時報》的全版廣告14日刊出。香港時事評論員蕭若元對此大讚，「我可以說寫得非常得體，非常之好，不卑不亢，在一個孤立的環境，沒有絲毫酸味」。

蕭若元在影片中介紹，這廣告是由台灣網民集資、阿滴撰文、聶永真設計，「目的坦白來說是要攻擊世衛」。他指出，WHO can help？就是一個雙關語，WHO 幫不幫得到你呢？誰人能幫到你呢？台灣可以幫忙。

▲阿滴。（圖／翻攝自阿滴臉書）

「非常漂亮，台灣做這種設計真的做得不錯」蕭若元表示，在畫面上，「WHO can help？」的字使用了世衛標誌的藍色，但下方有一個洞，代表靠WHO會陷入困境；而台灣這邊的門，則表示台灣有出路，走出困境。

蕭若元分析，阿滴文稿內容也相當得體，強調台灣是來幫忙的，你不能拒絕一個幫人的人，在孤立環境中，沒有一絲絲bitter、酸味，顯示出台灣的大方，間接突出WHO的不對。

蕭若元是香港資深傳媒工作者，香港著名電視、電影編劇、主持人、政治評論員，代表作有「絕代雙驕」、「鹿鼎記」「唐伯虎點秋香」...等多部香港電視、電影，在2019年香港返送中後移民來台。