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台灣人壽自推紓困方案　4族群房貸、保單借款減息6個月

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▲▼台灣人壽網投具多樣商品優勢，提供指紋及臉部辨識便利登入，防疫期間守護民眾保障缺口。（圖／台灣人壽提供）

▲為協助受疫情影響的民眾，台灣人壽祭出紓困方案，舒緩民眾的經濟壓力。（圖／台灣人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年從企業端到個人戶，許多民眾都受到影響，壽險業陸續推出紓困方案，台灣人壽宣布，即日起到9月底為止，針對房貸、保單借款客戶，除了延長本息緩繳受理期限至9月底之外，再提供6個月期利率減息0.22%的措施，希望藉此紓緩貸款戶在此期間的還款壓力。

在疫情爆發初期，台灣人壽隨即提供確診保戶房貸、保單借款本息可緩繳3個月，現在此措施受理期限不但延長至9月底，更將擴大適用對象，若為確診保戶的配偶、一親等血親也可提出申請，而保戶本人若因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業，同樣也開放接受申請，申請期限至9月30日。

台灣人壽表示，這次也將提供房貸、保單借款利率調降的優惠，主要對象有4種，首先是確診的借款保戶本人或配偶、一親等血親；第二，因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業的借款保戶；第三，連續2個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%的公司負責人本人或配偶；第四，防疫相關醫療人員。

台灣人壽指出，上述對象只要是自用住宅貸款餘額1,000萬元以內，自核定受理日起，提供6個月期利率減息0.22%；保單借款也從核定受理日起，按各類型保單借款定價利率減息0.22%，共6個月，本項降息措施申請期限至9月30日。

至於保戶有臨時資金需求者，台灣人壽也規劃保單借款優惠專案協助解決燃眉之急，因此從4月17日起至10月31日推出「優利貸」專案，提供未滿15萬元3.75%、15萬元至未滿100萬元3.25%、100萬元以上3%共3種優惠利率，讓保戶能有便利、快速的籌資管道。

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