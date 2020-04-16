快訊／白宮指WHO對台灣警示已讀不回　蔡英文回應了

▲總統蔡英文訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國白宮新聞辦公室在當地時間15日發布新聞指出，台灣早在2019年12月31日就與世界衛生組織（WHO）聯繫，警告新冠病毒有人傳人的可能性，結果卻遭到「已讀不回」。對此總統蔡英文16日受訪時證實此事，並表示全球因為這樣少了一個重要的資訊。

蔡英文表示，政府當時已經發覺到不尋常情況，所以也通知WHO，希望WHO注意，同時也對我國提供相關訊息，「這件事很可惜沒有被注意到，以致全球的防疫過程中少了一個重要的資訊。」