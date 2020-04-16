限時13天！OK mart發放「線上福利券」最低5折起　還有咖啡第2杯只要10元

▲OK mart宣布推出福利振興券。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，近來不少餐飲、超商業者陸續推出優惠券，盼提升買氣外也幫民眾省荷包。繼7-11搶先拋出振興優惠券後，OK mart也宣布即日起限時13天發出「OK福利券」，一共選出45種款暢銷商品、組合最低買1送1，還有上班族必備的咖啡第2杯10元優惠、茶葉蛋第2件半價，趕快把握機會。

▲OK福利券精選45款熱銷商品、組合。（圖／業者提供）



OK mart即日起至4月28日祭出「OK福利券」，一共有45款商品組合提供選擇，其中，有27款人氣商品如飲料、零食、冰品等最低買1送1，還有第2件只要10元優惠，另也在最受歡迎的咖啡及鮮食部份則推出多款餐點組合優惠，包括大杯美式第2杯只要10元，哈燒熱點香酥棒腿加蛋塔也現折10元，就是要讓民眾從飲品、正餐、宵夜餐餐都能享優惠，愈吃愈省錢。OK福利券採無紙化發行，民眾僅須至OK超商官網下載該券後存於手機，並在消費時出示即可。

另7-11則早在自4月8日起至21日止推出「振興優惠券」，以民眾一日3餐需求為主，祭出49項優惠商品組合，包括CITY CAFE、現萃茶、鮮食、飲料等商品提供多項優惠，除門市發送實體券外，民眾也可在官網下載電子版優惠券，免門檻無須消費即可獲得。