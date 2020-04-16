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華郵：憂口罩不足　美國安會官員3月向台灣求助

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▲▼吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

▲台灣口罩先前已陸續送抵海外各國。（示意圖／翻攝自外交部推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

華盛頓郵報報導，新冠肺炎肆虐之際，一名美國國安會官員因為擔心口罩不足分配給白宮人員，上個月向台灣政府求助。報導指出，台灣捐贈口罩中，約3600片保留給美國白宮及國安會人員。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導指出，白宮防疫任務小組、美國疾病管制暨預防中心（CDC）等專家人員從1月至4月3日期間，都不斷告訴美國民眾健康的人不需要戴口罩，但白宮內部部分人士相信，廣泛使用口罩能降低感染機率。

報導引述知情人士表示，白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）自1月起就密切關注2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在亞洲的狀況，並警告白宮高階官員，疫情恐對美國造成嚴重威脅。

報導指出，博明曾擔任「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者，並負責報導2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，因此在新冠肺炎疫情爆發後，他多次與亞洲熟識人士討論他們防疫策略。

報導表示，在香港、台灣等新冠肺炎感染率特別低的地方，當地民眾在疫情初期就大範圍使用口罩，因此即便人口密度高，地理位置鄰近中國武漢，港台都將疫情成功控制住。

報導舉例，截至14日，台灣只有393例確診，6人死亡；但人口與台灣差不多、與中國也有密切貿易往來的澳洲，卻已有超過6000例確診。

報導引述一位不具名美國官員表示，白宮人員曾試圖從一般市面上購買口罩，但碰到缺貨狀況；博明隨後想到，台灣擁有強健布口罩供應鏈且有能力生產數十億個，因此在3月14日撥電話給一位台灣政府官員，詢問台灣是否願意提供美國政府口罩。

報導引述知情人士指出，數天後，台灣正式答應以政府對政府方式，提供美國50萬片醫療口罩。這50萬片口罩於3月24日抵達美國，除了美國白宮及國安會各保留1800片給底下人員外，其餘皆是進到華府「全國戰略儲備」（Strategic National Stockpile）中。

報導表示，在首批口罩運送至美國後，台灣政府上個月底宣布將捐贈1000萬片口罩給受疫情影響國家，以協助他們對抗疫情。目前台灣預計共會捐贈給美國350萬片口罩，這些口罩會留給醫療人員使用。

對此，外交部發言人歐江安指出，外交部與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）於3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，在防疫物資合作中，台灣承諾提供美國每週10萬片醫療口罩，美方則為台灣保留30萬件防護衣的原料。首批3月份50萬枚口罩已運交美國，並由美行政部門統籌運用，對於美方內部如何分配，外交部沒有評論。

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