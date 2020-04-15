學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

▲國防大學率真校區。（圖／翻攝Google Map）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防大學陸軍學院13日傳出一名學生咳嗽加劇送醫檢驗，全校也停課消毒，校方14日發布新聞稿表示，經醫院篩檢通報，新冠肺炎初採為陰性，目前學員健康狀況良好。對此，國防大學15日表示，經醫院通報兩次篩檢新冠肺炎，結果均為陰性。

國防大學傳出有學員高燒一周不退，並立即宣布停課、消毒，國防大學13日聲明澄清，陸軍學院某學員13日上午收假後，因咳嗽症狀加劇但沒有發燒情形，校方依循防疫政策指導，立即將學員轉至國軍桃園總醫院就診，並無媒體報導所謂「發燒一星期」之情事。

國防大學14日表示，校內陸軍學院某學員13日因咳嗽赴國軍桃園總醫院就診，於14日經醫院篩檢通報，新冠肺炎初採為陰性，目前學員健康狀況良好。

國防大學15日再表示，經醫院通報兩次篩檢新冠肺炎，結果均為陰性，特此說明。國防大學強調，將持恆落實各項防疫作為，並依國防部政策指導，杜絕疫情進入校區，確保教學正常運作。

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