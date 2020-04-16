影／ 美國是慷慨朋友！譚德塞對川普斷金援「感遺憾」：世衛沒時間可浪費了

記者邱茀濱／綜合報導

在美國總統川普（Donald Trump）宣布暫停金援世界衛生組織（WHO）後，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（15）日表示遺憾，且他稍早也在推特上指出，WHO現在只聚焦在拯救人命及阻止新冠病毒大流行，「已經沒有時間可以浪費了」。

譚德塞15日在記者會上表示，美國長期以來一直是WHO慷慨的朋友，希望會繼續如此，但對於川普宣布暫停金援的決定，「我們感到遺憾」。他還說，在美國人民和政府的支持下，世衛組織致力於改善世界上最貧窮、脆弱人群的健康。

其實，譚德塞稍早也在推特上分享WHO對新冠病毒的最新策略，指出過去幾個月以來，「我們從新冠病毒學到一件事情，就是我們要快速找到患者，盡快對他們做檢測，並將他們隔離及妥善照顧，病毒就越難以散播。這項原則將拯救生命，並減緩對經濟造成的影響。」

川普在14日宣布停止金援WHO，現階段正在對WHO進行調查，調查的方向將涵蓋WHO的「嚴重管理不善和掩蓋新冠病毒傳播的狀況」，「如果WHO能夠做好份內工作，派遣醫療專家去中國，客觀評估當地情勢，並且指出中國缺乏透明度，疫情原本可以從源頭被遏止，幾乎不會造成死亡。」

▲針對川普宣布暫停繳會費，譚德塞表示遺憾。（圖／路透）



BBC報導，世衛12日已接受英國金援6500萬英鎊（約24億台幣），讓譚德塞忍不住感謝英國「我們在同一條船上，保衛全球健康，就是保衛英國民眾健康。」其實，英國不只捐6500萬英鎊給世衛，甚至還捐出1億3000萬英鎊給聯合國、5000萬英鎊給紅十字會以及2000萬英鎊給相關機構。

另外，中國外交部發言人趙立堅15日也指出，中方已經向世衛組織捐款2000萬美元（約6億元新台幣），並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

美國是WHO目前最大捐款國，在2018至2019年的財政年度，提供8.93億美元，其中包括2.37億的會費與6.56億的捐款。英國以同期支付4.348億美元位居第二，緊接著是德國與日本，而中國同期則提供將近8600萬美元。

▲川普宣布暫停金援WHO。（圖／路透社）



There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

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