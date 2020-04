原始Apple Watch罕見曝光！外觀仍完整無缺

▲早期的Apple Watch。(圖/翻攝自推特Giulio Zompetti)

記者陳心怡/外電報導

蘋果在2015年發布了第一款Apple Watch,如今,一位意大利北部的27歲收藏家佐佩蒂(Giulio Zompetti)購買了6款最早期的Apple Watch原型機,並計劃將其修復後以數千美元的價格出售。

佐佩蒂指出,雖然所有的原型機都是破損的,但整體還算完整,他認為這些原型機是可以被修復的。Zompetti先前也曾獲得罕見的蘋果原型機,他認為這些都是蘋果的真品。

佐佩蒂表示,他從一家電子垃圾處理廠購買了這些設備,蘋果會如此粗心大意地以這種方式處理原型機,這似乎讓人感到意外,正常情況都會認為蘋果會在自己的園區裡把它們磨成灰塵。

佐佩蒂最初在Twitter上分享了這些照片,雖然無法從原型中收集到真正的資訊,但能看到蘋果早期的設備也很有趣。

Pre-production #AppleWatch #prototypes at PreEVT stage.

This particular design didn’t make it to the mass production.#AppleInternal pic.twitter.com/Nb4LrDL649