iPhone 12 Pro渲染圖曝光！「平坦不鏽鋼框架」致敬iPhone 4

▲iPhone 12 Pro最新渲染圖。（圖／取自Phone Arena）

記者王曉敏／綜合報導

新一代高階iPhone機款iPhone 12 Pro系列（暫稱）將重新設計的消息流傳已久，日前彭博也進一步指出iPhone 12 Pro系列的外型將借鏡iPad Pro，邊框設計將為平坦的不鏽鋼。

據彭博報導，今年將推出的新一代iPhone系列機款中的兩款高階機iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max將採用類似於iPad Pro的平坦不鏽鋼框架，而非與iPhone 11 Pro系列相同的圓弧式邊緣。知情人士指出，螢幕方面也將與iPhone 4及iPhone 5相同，棄用2.5D玻璃，改用平整的螢幕。

此外，據消息人士說法，蘋果擬對iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max兩機款的「瀏海」及鏡頭進行2項重要的更新。蘋果期待於未來完全取消瀏海的設置，但就今年推出的新機來說，蘋果應僅會將iPhone 12 Pro系列螢幕上的瀏海尺寸縮小，與推特爆料Jon Prosser此前的說法一致。

▼iPhone 12 Pro最新渲染圖。（圖／取自Phone Arena）

至於鏡頭方面，蘋果也將於新機款中加入與上月推出的新iPad Pro相同的3D LiDAR系統至其高階iPhone機款中，為擴增實境應用發展鋪路。

整理目前消息，外界預期蘋果於今年秋季發表的iPhone 12系列將提供四款機型，包括螢幕尺寸分別為5.4吋及6.1吋的2款Phone 12，及高階的6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max。預計全產品線都將支援5G網路。