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中國援助布吉納法索　將派出抗疫醫療專家組

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▲台布吉納法索斷交還不夠！大陸點名下一國史瓦濟蘭「非洲就剩他沒建交了」。（圖／路透社）

▲布吉納法索2年前與台灣斷交，隨後與對岸復交。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅15日宣布，中國將向非洲國家衣索比亞、布吉納法索派遣抗疫醫療專家組，與兩國醫療衛生機構分享交流抗疫經驗，提供防疫指導和技術諮詢，增強其疫情防控能力。

趙立堅表示，中國和非洲是長期患難與共的好兄弟，「在中國疫情防控形勢艱難的時刻，非洲國家向中國提供了寶貴支持，我們對此銘記在心，中方密切關注非洲的疫情防控形勢，克服困難向非洲聯盟和所有非洲建交國家分批提供了抗疫物資援助，雙方專家開展多次視頻交流。」

▼布吉納法索也傳出新冠肺炎疫情。

▲▼布吉納法索,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

趙立堅指出，許多中國地方省市、企業、民間機構也積極提供物資支持，這也是構建更加緊密的中非命運共同體的真實寫照，「中方願同非洲國家加強合作，攜手取得抗疫的最終勝利。」

此外，趙立堅提到，為幫助沙烏地阿拉伯應對新冠肺炎疫情，中國政府已派遣抗疫醫療專家組，由國家衛生健康委組建，寧夏回族自治區衛健委選派，已於4月15日上午啟程。

趙立堅還說，此次赴沙烏地阿拉伯的專家來自實驗室檢測、傳染病防控、呼吸與重症、護理、中醫等領域，將與沙方交流分享中方抗疫經驗，提供防控和診療指導培訓，「專家組還將為中國駐沙特使館、中資企業人員和華人華僑提供必要的防疫技術指導、防護品和中醫藥諮詢服務。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

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