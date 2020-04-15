援贈100台熱像儀給友邦　吳釗燮：世界需要台灣！不會缺席

▲外交部舉辦我友邦熱像儀捐贈儀式，外交部長吳釗燮親自將我國生產之熱像儀贈送給我友邦駐台大使，由尼加拉瓜共和國駐台特命全權大使達比亞代表接受。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，外交部15日舉行記者會，邀請15友邦代表、駐台使節，致贈國產體溫熱像儀共計100台，分送給各友邦國家。外交部長吳釗燮在記者會上更向世界衛生組織（WHO）喊話，呼籲將台灣完整納入會議、機制跟活動。」

吳釗燮表示，台灣作為國際社會負責任的一員，卻長年被孤立在國際醫療衛生體系之外，這次面對新冠肺炎疫情，台灣雖然可以單打獨鬥，但因超前部署，因應得宜，以及資訊透明而受到國際肯定。

吳釗燮表示，為了幫助友邦國家防疫工作，外交部陸續透過大型的醫療院所，以視訊會議的方式，跟友邦分享防治疫情的實務經驗，第一時間也透過駐館購買防疫物資，即時提供給友邦。

吳釗燮也提到，總統蔡英文在4月初宣示對外援助後，相關的醫療用品、口罩也都已經送達到各國；而如今，也再將國產的熱像顯示儀，分贈給長久以來在國際場域支持台灣、為台灣發聲的友邦夥伴，希望能一起度過難關。

接著，吳釗燮再次向世界衛生組織喊話，強調應該要把台灣納入相關會議、機制、活動中，台灣會以實際行動向國際證明，世界需要台灣，台灣不會缺席。