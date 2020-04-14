非裔人士在華受辱是「可恥的仇外」　趙立堅：美方借題發揮不道德

▲日前，奈及利亞議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）（右）召見中國駐奈及利亞大使周平劍。（圖／翻攝推特）

記者任以芳／綜合報導

針對非裔人士傳出在中國受到不平對待，美國國務院發言人摩根•奧特加斯（Morgan Ortagus）轉發相關推特貼文，並稱「可恥的仇外。」對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美方借題發揮，這種做法是徒勞的，也極不道德。

中國外交部14日招開記者會，被問及「美國國務院非洲事務局助理國務卿納吉（Tibor Nagy）」

發在推特發文，關於來自廣州的視頻和故事令人震驚，中國必須採取制止這些針對在中國生活和工作的非洲人的行動。美國務院發言人奧特加斯轉發文章，同時發文寫下是可恥的仇外，中方對此有何評論？」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

對此，趙立堅再次重申，中方已經表明立場和態度。「美方借題發揮，試圖藉此挑撥中國同非洲國家的關係，破壞中非傳統友誼，這種做法是徒勞的，也極不道德。」

針對疫情期間，非裔人士在華被歧視。趙立堅說，正如非洲使節們與中方溝通時所言，他們感謝中國在自身抗擊疫情的同時，克服困難精心照顧在華非洲國家公民，並向非洲抗疫施以援手，充分體現非中人民之間患難與共的兄弟情誼。任何外部勢力，無論出於什麼企圖，採取什麼手段，都無法阻擋非中友好關係發展。

趙立堅最後強調，中非友誼在中國和非洲大地深入人心，牢不可破。「任何蠱惑和抹黑都不會奏效，任何離間和挑撥都不會得逞。」