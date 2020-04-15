外交部反擊WHO「13點」：187場會議「莫須有」被拒130場

▲外交部部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）針對我國人自發性在美國《紐約時報》(The New York Times)刊登促請支持台灣參與WHO的廣告，提出13點回應。對此，外交部國際組織司司長陳龍錦在疫情指揮中心回應後，外交部也隨即發出正式聲明反擊。

外交部表示，肯定WHO開始認真看待台灣的存在，並願意公開討論台灣的參與問題；然而，WHO迄今仍無法抗拒來自對岸的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將台灣當成對岸的一部份，這與台灣完整參與WHO的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

外交部指出，WHO衛生緊急計畫主任萊恩(Michael Ryan)雖曾於本年初公開表示，WHO「已就防治新冠病毒（COVID-19）疫情與台灣專家充分溝通及合作」；但事實上，台灣目前的參與仍極其有限，不但有礙我國即時取得第一手疫情資訊，更不利我國向其他國家分享「台灣模式」防疫成果。

外交部強調，台灣完整健全的公衛體系，以及成功的抗疫與防疫經驗，是WHO推動達成「全民均健」(Health For All)目標不可或缺的夥伴。然而，因為政治因素，台灣自2017年起即未再受邀出席 「世界衛生大會」(WHA)，自2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因。

外交部表示，我國所在地區屬WHO西太平洋區署(WPRO)負責，但WPRO一向拒絕與我方聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊予我國；台灣的專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀我方參加實驗室網絡。

外交部強調，WHO雖將我國專家納入WHO 「國際衛生條例」(IHR)的專家名單，但鮮少邀請我國專家出席相關會議，這次全球疫情的處理，就是最顯著的例子。另外，WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響我國推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。

外交部認為，這些事實顯示，台灣無法參與WHO，不但損害台灣2,300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於臺灣所能提供的協助及經驗分享。

外交部重申，台灣有能力，也有意願參與及貢獻提升全人類健康水準的各項努力，並已以具體行動，透過捐贈醫療物資及分享防疫經驗等方式，積極協助各國對抗武漢肺炎的蔓延。我國已經向國際社會展現「臺灣不但能幫忙，而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)。

外交部指出，WHO做為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，本應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣在內所有利害關係方(stakeholders)的參與。