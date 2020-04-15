「動森版」防疫旅館曝！院子種滿玫瑰花　林佳龍笑開懷

▲林佳龍貼出動森版防疫旅館。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部觀光局協調地方政府，成立防疫旅館，提供居家檢疫者入住。交通部長林佳龍表示，目前全台已有6000房，其中北北桃約有2500間房，數量最多，他表示，我國防疫政策策類似漁網，逐一打擊零星個案，有效避免社區感染。

中央流行疫情指揮中心宣布，18日起自歐美兩洲返國者，若家中有長輩、幼童、慢性病患，或無獨立衛浴，就須入住防疫旅館14天檢疫。

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林佳龍表示，觀光局日前就提供縣市政府輔導經費，也補助旅館業者每人每晚1000元住宿費，吸引旅館加入防疫後勤行列。目前為止，全台已有6000房，需求最高的北北桃，有2500房，量能充足。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍指出，台灣這次採取的戰略類似漁網，攔阻外國人入境，對於入境的本國人進行漏斗式管理，零星個案再逐一打擊；防止患者進入社區，加上國人謹慎防疫，有效避免社區感染。

林佳龍表示，從境外到境內，感謝航空公司、桃園機場、防疫車隊、旅宿業的合作無間，成為阻絕境外最堅強的第一線隊伍。疫情的威脅看來會持續，國人不要大意，每個人都要做好自我防護措施，就是對台灣最大的貢獻。

林佳龍也貼出虛構的「動物森友會」版本防疫旅館，旅館外有池塘、滿院子的玫瑰花、竹林、腳踏車，神似林佳龍的角色坐在石頭上，笑容可掬，相當可愛。