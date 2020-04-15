屏科大養殖系研發海藻修護膏　挺屏東醫院第一線醫護人員

▲屏東科技大學15日致贈海藻修護膏，給部立屏東醫院醫護人員。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫嚴峻，屏東科技大學挺第一線護理人員，15日致贈海藻修護膏一批，給部立屏東醫院醫護人員，為他們加油打氣。

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▲▼翁韶蓮教授、海藻修護膏。



屏科大校長戴昌賢表示，該校水產養殖系翁韶蓮教授，研究篩選出優良品種的海藻所開發出的一系列保養產品，在新冠肺炎疫情之際，致贈給部立屏東醫院醫護人員，以減低平常因工作而導致皮膚的受損，並為醫護人員加油打氣，全民合作共同做好防疫。」

衛生福利部屏東醫院周世華院長說，屏科大將研究成果贈予該院醫護人員，讓醫護人員感動，也謝謝各界對醫護人員的鼓勵與保護。」

翁韶蓮教授表示，因近期疫情影響，許多醫護人員因手部清潔和消毒過度頻繁導致皮膚受到侵蝕或產生小傷口，希能望運用海藻本身具有的細胞修護、抗發炎等功能性，來保護醫護人員皮膚，也對他們辛勞的付出聊表謝意與敬意。

她說，經研究證明海藻具有抗發炎等成分，有益人體健康，由於目前市面上所有海藻產品的原料藻多為溫帶地區的進口藻，有鑑於此，學校團隊致力研發台灣原生種海藻食用外的應用產品，如修護膏、舒緩膏、按摩膏及海藻洗顏皂、海藻養髮皂、海藻滋養皂、海藻家事皂等清潔用品，以減少國人對進口海藻的依賴，也可提高台灣原生種海藻應價值。

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