共軍近期活動較以往頻繁　嚴德發解讀：心虛的展現

▲國防部長嚴德發備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全，民進黨立委羅致政15日於立法院質詢時表示，中國大陸官媒曾提及「勿謂言之不預」這句話，詢問共軍近期的武嚇動作有無升級。對此，國防部長嚴德發表示，中國大陸不放棄武力犯台，「不管他放什麼話，我們就是不要鬆懈戰備，也不能夠隨他起舞」。

共軍近日接連現身在台灣外海，國防部12日晚間更證實，中共遼寧號航空母艦等五艘軍艦於11日、12日行經台灣東部外海，4月初離港後在黃海、東海航訓，11日由東海航經宮古水道後，由台灣東部外海經南部海域繼續往南航行，國軍全程監控。

嚴德發15日上午赴立法院外交及國防委員會備詢，羅致政提出質疑，中國大陸官媒曾提及「勿謂言之不預」，針對共軍近期的武嚇動作研判有無升級？

嚴德發回應指出，「勿謂言之不預」這句話的意思是說「不要怪我事先沒有先告訴你」，有點警告的意涵存在。不過嚴德發表示，中共從未放棄武力犯台，對台灣文攻武嚇的行為就是企圖改變現狀，「不管他放什麼話，我們就是不要鬆懈戰備，不能夠隨他起舞」。

嚴德發強調，國軍透過聯合情監偵掌握各項趨勢與動態，不可否認，共軍的軍事活動與訓練活動頻次較以往頻繁，但國軍不會鬆懈，對於如何快速提升防衛戰力也都在做。

羅致政再問，新冠肺炎疫情嚴重，但共軍近期在區域內頻頻軍事行動，是否為心虛的展現。嚴德發則回應，「可以這樣解讀」，但國軍不挑釁、也不怯戰，而美軍電子偵察機近期在南部海域密集的情蒐、掌握動態，也都屬於正常的現象。

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