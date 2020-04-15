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快訊／新冠肺炎再增2例「皆美國境外移入」華航染疫班機又1人確診

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記者洪巧藍／台北報導

時隔1個多月，昨（14）日好不容易出現零新增確診，但中央流行疫情指揮中心今（15）日再公布新增2例新冠肺炎確定病例，分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。

指揮中心指出，案394於1月22日至美國探親，3月30日返國，由於同班機旅客已有11人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。個案於4月6日、7日陸續出現全身痠痛、胃痛、嘔吐、胸悶及發燒症狀，分別於8日及10日由衛生單位安排採檢，於今日確診；該班機截至目前共12人確診。

▲▼395,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

請繼續往下閱讀...

▲4月15日新增2名確診者，都是境外移入。（圖／曾梓倩製）
▲▼395,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）
▲新增2例都是境外移入。（圖／陳昱璇製）

指揮中心表示，案395於1月23日至美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及嗅覺喪失情形，4月13日返國入境時主動申報有前述症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼0415新增2例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲0415新增2例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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