OnePlus藍牙運動耳機僅1500元！　充電10分鐘續航10小時

▲Bullets Wireless Z 藍牙運動耳機。（圖／OnePlus官網）

記者謝仁傑／綜合報導

OnePlus 昨（14）發佈新系列產品，亮點除了 OnePlus 8 手機之外，還推出「Bullets Wireless Z」藍牙運動耳機，定價49.95美元（約新台幣1500元）。Bullets Wireless Z 可為所有 OnePlus 手機提供快速配對，且支援藍牙5.0，實現手機和其他技術穩定的無線連接，且具有IP55防水防汗等級。

據外媒報導，Bullets Wireless Z 只需以USB-C充電10分鐘，就可以支撐一整天的供電，一次充電最多可以支撐20小時。

雖然至今 OnePlus 尚未推出一款無線耳機，但 Bullets Wireless Z 輕巧的繫繩設計無疑是運動人士的最佳選擇，它們具有IP55的防汗防水等級，可以在各種氣候環境下進行戶外鍛鍊。

Bullets Wireless Z 共有黑色、藍色、薄荷色和燕麥色四種顏色可供選擇。

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