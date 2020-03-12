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realme Buds Air「平價」發威　開賣15分鐘搶購一空

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▲▼realme Buds Air。（圖／記者邱倢芯攝）

▲realme Buds Air開賣僅15分鐘即完售。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme於3月9日正式推出旗下首款真無線藍牙耳機realme Buds Air，並於今（12）日正式開賣，全平台開賣僅15分鐘內就搶購完畢，熱銷千餘台，其中蝦皮與PChome兩大平台分別以5分鐘、7分鐘即銷售一空，realme首次推出真無線耳機產品就受到市場熱烈迴響，也讓realme未來在IoT的布局也備受期待。

realme Buds Air的熱銷，原因應歸功於其僅1,799元卻擁有強大完整的功能。其號稱擁有與蘋果AirPods相同的操作功能及雷同的簡約外觀，卻能以近三分之一的價格輕鬆擁有，還添增120ms超低延遲電競模式，不論是玩遊戲或追劇，均能帶來極佳的娛樂體驗。

相較小米熱銷藍牙耳機AirDots超值版，雖然存在千元出頭的價格差距，但帶來更完整的使用體驗，功能多支援R1晶片雙耳雙通道即時傳輸技術、佩帶感應功能；音質表現上以12mm大驅動單元、DBB低音強化演算法帶來更好的聽覺享受；並支援Qi無線充電，實現「真」無線體驗。透過此次的熱銷成果，可發現消費者購買的決策依據已逐漸改變，不再只注重價格，而是選擇帶來完整體驗功能的產品。

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