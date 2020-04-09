搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格...最低23.5K

▲OnePlus 8 系列曝售價資訊。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

OnePlus 8 系列將在4月14日正式推出，近日有關於新機的規格配備訊息已大致明朗，現傳出最後的價格訊息。不過，OnePlus 8 系列均大幅漲價，最低規格的機款售價719歐元（約新台幣23,500元）。

根據一間歐洲零售商獲得的訊息指出，OnePlus 打算將 OnePlus 8 系列推向高端市場，與其它最新的高端旗艦產品競爭，但這可能會令它們原先的忠實支持者感到失望，因為 OnePlus 貌似已經放棄了其基礎客群。

OnePlus 8 的 8GB RAM／128GB 在歐洲各地的售價分別為719歐元和729歐元，12GB RAM／256GB 版本，則分別為819歐元和829歐元。

▲OnePlus 8 系列在高端手機市場仍相對便宜。（圖／phoneArena）

對於當前的旗艦手機市場而言，這個價位並不算很高，然而相較於 OnePlus 8 前身 OnePlus 7T 去年10月剛推出的價格，8GB RAM／128GB 的價格僅為589／599歐元，不論是基本款到旗艦款，價差均有120歐元（約新台幣3,920元），售價確實有了大幅的提升。

其中，OnePlus 8 Pro 搭載 12GB RAM／256GB 的型號在歐洲的售價為1,009歐元和1,019歐元，是 OnePlus 手機首次售價突破1000歐元。

OnePlus 先前曾表示，由於新系列搭載了高通的Snapdragon 865晶片組，並隨附新型 5G Snapdragon X55 的數據機，因此在價格上也必須有所提升。另外，如同先前報導，OnePlus 8 系列在相機鏡頭上都做了升級，並首次出現無線充電，規格有了全面的提升。

▲OnePlus 8 系列相機性能有大幅提升。（圖／9TO5Google）

雖然基於對於網路品質的觀望，並非每個人都想要在2020年就擁有5G手機，然而高通將5G數據機與最新晶片組綁為一套標準配置，也使得欲搶攻高端市場的 OnePlus 不得不在價格上做調整。



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