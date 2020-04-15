OnePlus 8正式發佈！　全系列配色、售價全都露

▲OnePlus 8 全新系列 5G 手機昨日於線上發佈。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

OnePlus 昨（14）日正式在線上發佈 OnePlus 8 全新系列 5G 手機，且同步推出無線耳機和無線充電器等相關配件。OnePlus 8 和 OnePlus 8 Pro 這兩款高階手機都搭載了Qualcomm Snapdragon 865晶片，皆可連接WiFi 6，網路速度高達9.6Gbps，且皆有IP68的防水防塵等級。

OnePlus 8 系列是 OnePlus 7T 的下一代產品，在硬體上做了一些更動，全系列採用曲面玻璃和打孔缺口的顯示器取代 7T 在顯示器上凸出的相機鏡頭；螢幕比例20：9，兩款手機均有128／256 GB的儲存空間及8／12 GB的RAM，且，其中 OnePlus 8 Pro 還支援無線充電器Warp Charge 30T的快速充電功能。

▲OnePlus 8系列均提供三種配色。（圖／9TO5Google）

相機

相機系統採用4800萬像素的主鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭和200萬像素的微距鏡頭，前置鏡頭也有1600萬像素，能夠進行1080p、30fps的高階影像錄製。

規格

OnePlus 8 搭載6.55吋螢幕、螢幕更新率為90Hz，配備4,300mAh電池；OnePlus 8 Pro 搭載6.78吋的QHD+的AMOLED螢幕、螢幕更新率為120Hz、觸控感應為240Hz，配備4,510mAh電池，它是 OnePlus 首款可以進行無線充電的手機。

配色

OnePlus 8 系列均提供三種配色，其中基本配色為冰河綠及瑪瑙黑；OnePlus 8 另外提供帶有漸層色澤的星際輝，而OnePlus 8 Pro 則提供群青藍配色。

價格

OnePlus 標榜平價的高階手機，OnePlus 8 的128GB／256 GB分別售價699／799美元（約新台幣21,000／24,000元），而 OnePlus 8 Pro 的128GB／256 GB分別售價899／999美元（約新台幣27,000／30,000元）。

外媒報導，預計美東時間4月15日中午12點正式發售，4月29日亞馬遜也會跟進發售。

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