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realme Buds Air亮相　售價1,799元、三色可選

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▲▼realme Buds Air。（圖／記者邱倢芯攝）

▲realme推出了realme Buds Air耳機，以及18W快充行動電源。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme今（9）日於線上發表了在台灣的首款AIoT產品realme Buds Air；realme Buds Air這次推出了黑、白、黃三色，售價為1,799元。另外，realme此次也同步推出了18W快充行動電源，並在台灣上市黃、紅二色，售價為599元。

▼realme Buds Air推出了黑、白、黃三色。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme Buds Air。（圖／記者邱倢芯攝）

realme Buds Air搭載了realme獨家訂製的R1高性能處理晶片，支援雙通道即時傳輸技術，讓左右耳皆能獨立運作，毋需區分主副耳機；再者，R1晶片能有效降低聲音延遲，讓耳機在一般使用下可達到240ms的低延遲率。

另外，realme也看準了時下年輕人追求極致娛樂效果，特別增添了「電競模式」；在此一模式下，可較一般模式降低51%的延遲性，讓你無論是玩手遊還是追劇，都能確保畫面與音訊同步。

realme Buds Air還搭載了Qi無線充電功能，就是要讓使用者徹底擺脫有線的束縛。不過，如果使用者還是習慣使用有線充電，realme Buds Air依然保留了Type-C充電孔，0~100%的充電時間只需45分鐘即可。

在續航表現上，realme Buds Air單耳單次充電可連續播放3小時，若是再搭配上充電殼，即可達17小時長續航，以滿足用戶一天的使用需求。

另一方面，realme此次也同步推出了18W快充行動電源。同時兼容了多種充電協議，無論是手機、平板、筆電，還是遊戲機等設備均可充電。此一快充行動電源輸出接口採用Type-C連接埠，支援雙向快充，僅需3.28小時即可充滿10,000mAh的電池。

▼realme 18W快充行動電源。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme Buds Air。（圖／記者邱倢芯攝）

realme快充行動電源提供了黃、紅二色可選，另外還有一款藍色快充行動電源，不過僅送不賣。realme將會在粉絲團透過與粉絲互動的方式，來贈送藍色限量款的快充行動電源。

此外，realme此次也為了realme Buds Air推出了耳機保護套，分別有黃色與藍色；不過與快充行動電源相同，藍色保護套也是採用僅送不賣的方式，喜歡的R迷可以多多關注官方粉絲團。

▼realme Buds Air耳機保護套，藍色款僅送不賣。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme Buds Air。（圖／記者邱倢芯攝）

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