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Google Pixel Buds 即將登台！　用發音震動感測達到通話降躁

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▲Google Pixel Buds。（圖／取自9TO5Google）

▲Google Pixel Buds 即將在台灣登場。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 的 Pixel Buds 無線藍牙耳機通過台灣 NCC 審核，代表即將登台亮相。官網上顯示為「新產品-可預訂」，價格為179美元（約新台幣5,410元），共有黑、白、橘、綠四種顏色，不過目前尚未提供發貨日期。

Pixel Buds 定制設計了12mm的動態喇叭驅動器和自動音量調節（Adaptive Sound）功能，可根據周遭環境自動調節音量，也可以透過觸控來進行手動調整，或點擊以播放／暫停。此外，自家產品也內建了個人助理「Hey Google！」的功能，可透過語音來控制音樂、傳送訊息或是詢問天氣等。

另外它具備防汗／防水的功能，並內建兩個麥克風，在用戶通話過程中透過語音加速度，來感測發音者下巴的振動以精準收音，如此一來可以達到降低外部噪音的影響，提昇通話品質。

▲Google Pixel Buds。（圖／Google直播發表會）

▲Google Pixel Buds 薄荷綠色。（圖／Google直播發表會）

去年10月，Google 僅提供春季估算值。Pixel Buds 在今年1月份通過了藍牙SIG，而無線充電和FCC認證也在上個月通過。

但隨著2020年 Google I / O（開發者大會）取消，Google 現在恐怕只能透過線上來發佈 Pixel Buds。


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