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Powerbeats藍牙運動耳機開箱：運動型果粉平價新歡

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Beats在今（15）日上市了新高機能耳掛式藍牙運動無線耳機Powerbeats，根據官方指出，這款耳機是一款具有媲美Powerbeats Pro強勁音效和時尚耳掛設計的頸掛式無線耳機，不過價格卻比Powerbeats Pro來得更加親民（Powerbeats Pro價格為7,990元，Powerbeats則為4,790元），讓運動型果粉更好入手。

這次《ETtoday新聞雲》記者也搶先體驗了Powerbeats耳機，在運動的過程中，有賴於其耳掛式的設計方式，就不必再擔心耳機有可能在跑步時隨時會有落下的危機。

在開箱前首先要注意的是，因為Beats已經被Apple所收購，因此在這款頸掛式無線耳機上，也搭載了Apple H1晶片，快速支援與iOS裝置配對，iPhone用戶不必額外下載其他App即可快速使用。

不過，安卓手機用戶也不必擔心，這款耳機一樣可與安卓手機進行配對使用，只不過因為算是Apple出品，因此要配對前必須先在Google Play商店中下載Beats App，以利手機與耳機的配對。

在盒裝內容物的部分，除了Powerbeats耳機本體外，也隨附了一條Type-A to Lightning充電線、收納袋，以及四種尺寸的耳塞（其中一種尺寸在出廠時已裝在耳機上）。

▼Powerbeats耳機盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

與Powerbeats Pro在外型上最大的不同是，Powerbeats耳機是為頸掛式耳機（兩個耳機間會有一條連接線），而Powerbeats Pro則為真正擺脫線的藍牙耳機。另外，兩者的充電方式也略有不同，Powerbeats Pro配有充電殼，每當耳機需要充電時，使用者需要將耳機放回充電殼內。

而Powerbeats耳機則沒有充電殼，而是使用Lightning充電線直接插入右耳下方的充電埠以進行充電；充電時，連接埠一旁的小燈會亮起，如果有亮起紅燈就代表耳機正在充電。

▼因為是較平價的運動耳機，因此Powerbeats並沒有專屬的充電殼，而是直接使用充電線連接耳機充電。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

在耳機控制方面，Powerbeats耳機採用實體按鈕的設計方式，讓使用者在運動時操控上可以更加直覺。

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼左耳上的按鈕為開關機鈕（上圖），右耳上的按鈕則為音量調整鈕（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，右耳上的Beats Logo也是一顆可以操控的按鈕，這顆按鍵可作為音樂暫停/播放、接聽/掛斷電話，以及喚醒Siri的鈕（需長按）。

▼右耳上的Beats Logo也是一顆可以操控的按鈕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

因為主打的是「運動」耳機，運動過程中一定會揮灑汗水，因此Powerbeats也配有IPX4等級抗汗抗水設計，運動過程中也不必太擔心流汗是否會造成耳機故障等問題。

▼Powerbeats耳機配有IPX4等級抗汗抗水設計，運動時流汗也不怕汗水影響耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Powerbeats耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

在多數人所在意的配戴舒適方面，記者在實際體驗過認為，因為Powerbeats耳機是耳掛式的設計方式，一開始要配戴時有可能會有不順手的情況，不過多練習幾次後就可以找到適合自己的配戴角度。且記者在配戴、運動一個多小時後耳朵也沒有出現疼痛、不適的狀況。

雖然Powerbeats並沒有與Powerbeats Pro一樣搭載主動降噪功能，不過因為耳塞與耳朵的密合度算高，因此配戴耳機聽音樂時，即便是嘈雜的健身房也不會出現雜音干擾狀況，喜歡聽音樂運動的使用者，也不必擔心會被外在的其他事務所干擾。

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