李來希痛批華航正名：帶種的話把自己的姓也改了

▲ 李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空「China Airlines」名稱關係，被誤會是中國大陸捐贈口罩，引起華航正名運動，對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希15日在臉書痛罵，「帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢」。

華航運送援贈口罩等物資到各國，但因「China Airlines」英譯名稱的關係，蘇貞昌昨表示，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多，應該要讓物資上多些「TAIWAN」字樣或標註，「要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，正名確實是非常有必要」。交通部長林佳龍15日也透露，改名成本是否太高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，成本才是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。目前對於華航是否改名，朝野仍無共識。

對此，李來希直酸「改名字很容易，想當總統不必選，直接改名字叫總統，你就一輩子當總統當到死」。李來希怒批「華航改名算什麼」，中船、中油、台鹽跟中華電信都改名了，中郵則是改了又改回來，「帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢」。

李來希指出，中華電信改成「Chunghwa Telecom Co., Ltd」、台鹽則是「Taiyen Biotech Co., Ltd.」，而中油改名為台灣中油，「華航要怎麼改？給個名字，讓我看看八字」。

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