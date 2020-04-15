　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李來希痛批華航正名：帶種的話把自己的姓也改了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 李來希。（資料照／記者李毓康攝）

▲ 李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空「China Airlines」名稱關係，被誤會是中國大陸捐贈口罩，引起華航正名運動，對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希15日在臉書痛罵，「帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢」。

華航運送援贈口罩等物資到各國，但因「China Airlines」英譯名稱的關係，蘇貞昌昨表示，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多，應該要讓物資上多些「TAIWAN」字樣或標註，「要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，正名確實是非常有必要」。交通部長林佳龍15日也透露，改名成本是否太高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，成本才是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。目前對於華航是否改名，朝野仍無共識。

對此，李來希直酸「改名字很容易，想當總統不必選，直接改名字叫總統，你就一輩子當總統當到死」。李來希怒批「華航改名算什麼」，中船、中油、台鹽跟中華電信都改名了，中郵則是改了又改回來，「帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢」。

李來希指出，中華電信改成「Chunghwa Telecom Co., Ltd」、台鹽則是「Taiyen Biotech Co., Ltd.」，而中油改名為台灣中油，「華航要怎麼改？給個名字，讓我看看八字」。

其他人也看了這些...

蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」
「林佳龍華航改名計時器」上線　國民黨笑：成功立刻送網域taiwanairlines
華航該改名？機身增加台灣標誌？　總統府說話了

更多熱門新聞...

華航更名？蔡其昌即時民調開跑1小時　網友壓倒性選擇曝光
蘇貞昌要求送物資拿掉華航標誌　民眾黨：支持蘇院長「正名」
華航送物資被誤認大陸送的　綠委：現在是改名最好時刻

ET快訊
WHO大動作13點聲明回應台募資廣告　外交部回應了
華航CI011群聚增至12人！60多歲女「胃痛、胸悶」確診
新冠肺炎台增2例「全境外移入」華航染疫班機又1人確診
LIVE／新冠疫情台灣0確診再繼續？指揮中心說明
《紐時》廣告成功！美國2大咖名人轉發讚爆　阿滴曝剩餘600萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜大跳防疫洗手舞「伸手扭臀」　年輕人讚：他好親切哦！

累倒後首露面　黃珊珊拜會議長：沒事！該檢查的都做完了

共軍近期活動較以往頻繁　嚴德發解讀：心虛的展現

IMF估台灣經濟成長率-4%　朱立倫：政府低估衝擊

防疫有成！全球職棒唯一開打　盧秀燕登上國際棒壘球總會官網行銷台中

蔡英文接連上《富比士》、《CNN》　卓榮泰曝總統最在意這件事！

卓榮泰支持蘇貞昌　華航改名「先改外觀」

侯友宜、鄭文燦合作防疫　同聲呼籲中央做「這2件事」

桃園、新北雙首長防疫交流會議　侯友宜：兩市共同敵人只有病毒

華航改名問題「少點口水」　朱立倫：可從標誌中強調台灣

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

韓國瑜大跳防疫洗手舞「伸手扭臀」　年輕人讚：他好親切哦！

累倒後首露面　黃珊珊拜會議長：沒事！該檢查的都做完了

共軍近期活動較以往頻繁　嚴德發解讀：心虛的展現

IMF估台灣經濟成長率-4%　朱立倫：政府低估衝擊

防疫有成！全球職棒唯一開打　盧秀燕登上國際棒壘球總會官網行銷台中

蔡英文接連上《富比士》、《CNN》　卓榮泰曝總統最在意這件事！

卓榮泰支持蘇貞昌　華航改名「先改外觀」

侯友宜、鄭文燦合作防疫　同聲呼籲中央做「這2件事」

桃園、新北雙首長防疫交流會議　侯友宜：兩市共同敵人只有病毒

華航改名問題「少點口水」　朱立倫：可從標誌中強調台灣

黃偉哲與清潔隊員午飯話家常　溫馨慰勞不忘促進餐飲業經濟

近期市場反應過多樂觀情緒　法盛：全球經濟復甦速度會比預期慢

疫情衝擊工作量大減　黃子佼「2天一行程」時間變多...樂在家當花農

「嚴重失職還隱匿疫情！」川普停止資助WHO　陳時中回應了

「工作不順」父親偕女友輕生　兒緊急通報定位…濃煙中救出2命

韓國瑜大跳防疫洗手舞「伸手扭臀」　年輕人讚：他好親切哦！

男送盆栽告白！女收花秒懂「黑鳳梨」含義　網推：這樣告白超浪漫！

iPhone 12 Pro渲染圖曝光！「平坦不鏽鋼框架」致敬iPhone 4

別傳了！大陸麥當勞的5G新品不是手機

俄羅斯確診數破2萬！普丁：疫情惡化尚未達高峰「必要時動用軍隊」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

「數位諸葛亮」第一天就崩潰：拜託民進黨讓我被拔官！

快訊／阿滴募資《紐時》今晚刊登　聶永真設計搶先看！

《紐時》廣告刊出碰上台灣零確診　蔡英文回應了

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

侯友宜宣布4／20新北進行封城兵推

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

盧秀燕開推特加油　中職感動回應了

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

即／林益世求假釋獲准　想就近照顧母親

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

廣告引反擊　邱顯智：凸顯WHO被踩到痛點

發現金還酷碰券？江啟臣辦民調　網友壓倒性選擇曝光

蔡英文登上CNN首頁　總統叮嚀一件不可鬆懈的事

更多熱門

相關新聞

藍委提華航自付正名成本　遭撤案

藍委提華航自付正名成本　遭撤案

中華航空近日協助輸送口罩至歐美、東南亞等國，外界擔憂會被誤以為是來自中國大陸的援助，認為應改名為台灣航空。國民黨立委洪孟楷今日提案要求，交通部不可補助華航改名，避免浪費公帑，引發激烈討論，有立委認為是「言之過早、政治議題」，最終交委會決議撤回提案。

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

關鍵字：

李來希華航

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面