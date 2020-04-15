傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些



▲高雄新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市警局人事凍結長達8個月，近日傳出高市警局認定已進入罷免市長選務期間，凍結所有官警人事，這影響了高市上千名警官升遷權益。對此，新聞局長鄭照新也說是因為法律規定，一旦進入政治運動，就會影響到基層的升遷，這個也證明推動政治運動，要卡的其實不是韓國瑜市長，卡的是市政的推動、是廣大基層公務人員。

對於傳出從總統大選，加上選後疫情，到現在罷免階段，警局人事全面凍結，對此，新聞局長鄭照新說：「這個是因為法律上面的規定，一旦進入政治運動，就會影響到基層的升遷，那我們感覺對這些基層員警非常不好意思，因為法律有這樣子的規定，但是這個其實就證明了推動政治運動，他要卡的其實不是韓國瑜市長，他卡的是市政的推動，他卡的是廣大基層公務人員，他們這麼努力，結果卻因為政治運動導致他們原本的升遷管道受到阻撓，那麼到底有沒有在幫助高雄政治運動？到底幫助的誰？到底有沒有在真正的讓大家一起來為高雄努力，值得我們大家好好思考。」

鄭照新坦言，影響到需要特別去支援哪些治安熱點需要做調度的話，他們因為這樣的凍結就會導致人士調度上面出現困擾，但是我想這個推行政治運動團體可能不在乎這些，「Wecare actually not care a lot.They don't care Kaohsiung」，真正在乎高雄應該要在乎這些事情。