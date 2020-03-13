香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜自從提出「香港村」的概念後引發議論，他12日與廠商座談時，更抱怨提出香港村，有的人簡直亂罵一通，說是學納粹的集中營，這都有神經病。對此，新聞局長鄭照新說，一番美意被惡意扭曲，當然是有點情緒。

高雄市長韓國瑜12日與園區廠商進行交流座談時為自己的「香港村」辯駁，他表示拋出香港村之後，有人亂罵一通說是學「納粹集中營」，讓韓國瑜怒回：「這都有神經病。」

▲高市新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜不滿怒罵「神經病」，讓高市府新聞局長鄭照新13日回應解釋：「香港村規劃是移居朋友友善環境建立措施，被某些不知道真的帳號惡意扭曲成集中營，當然市長一番美意被置入是有點情緒。」

他說提出香港村後，也得到了不少善意回應：「香港擔任議員朋友，跟我們聯繫，表示香港私立教育機構，想趁機會進駐，對他們來說這是教育產業向外拓展契機，服務業、飯店業成熟發展，對相關系統產業引進，表達濃厚興趣，這是為了高雄經濟發展、產業開發、城市願景，雙向互動有前瞻性作法，如果隨便用集中營，八竿子打不著，牛頭不對馬嘴概念趣置入，市長聽到有情緒反應也是很正常。」