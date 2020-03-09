唐慧琳罹癌消息曝！韓國瑜說話了...他心疼泛淚：身體不好還在關心高雄

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨桃園市議員詹江村「村長」日前爆料某位新北市女議員罹癌，卻無力負擔醫療費用因此放棄，網友循線找到該位女議員臉書，發現就是唐慧琳便紛紛湧入留言替她打氣。就連高雄市長韓國瑜第一時間也表達關心，新聞局長鄭照新也難過的泛淚回應。



▲鄭照新泛淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

詹江村日前在臉書直播爆料，近日跟李佳芬及2名台商聊天時，才得知該位女議員罹癌的消息，聽說對方得知醫療費要上百萬元，且治療成功的機率僅一成多，再加上還要負擔孩子的教育費，所以萌生放棄念頭。而李佳芬知道此事後，便慷慨解囊，願意幫忙籌措醫藥費用。

高雄市長韓國瑜也透過新聞局表示，韓國瑜與唐慧琳議員情誼深厚，第一時間便得悉唐慧琳議員狀況並表達關心，市長夫人李佳芬也親自前往探視，為唐議員加油打氣。





▲鄭照新受訪時突然哭了 。（圖／記者洪正達攝）

新聞局長鄭照新表示：「市長已經得知一段時間了，那第一時間就跟唐慧琳議員表達關心，因為坦白講，跟議員情誼蠻深厚的，那麼市長夫人李佳芬夫人也親自的去探視過的唐慧琳議員，讓我們都希望她以積極、樂觀的態度來面對自己的身體，要照顧，她也非常的關心韓市長還有高雄市政的發展」，講到這裡，鄭照新突然低下頭、眼眶泛淚，停頓了幾秒鐘，他難過表示：「在她身體都不好的狀況下還在關心高雄的發展，我們非常心疼，祝福他身體健康。」