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控罷韓「偷跑違法」　高市府提訴訟：捍衛民主社會穩定最負責任的行為！

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓公投有可能在6月登場。（圖／資料照／記者洪靖宜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜為反制罷免案，今天（8日）上午將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，前往台北高等行政法院繳交停止執行聲請狀，請求停止罷韓案投票。對此，高雄市新聞局長鄭照新今凌晨近2時回應，透過司法體系來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為，且市府日常運作不受政治運動影響。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書；高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。

高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人；被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人，確定剔除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會。

陳雄文說，接下來的程序，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票，時間約落在6月6日或6月13日。

▼鄭照新強調，市府日常運作不受政治運動影響。（圖／資料照／記者翁進忠攝）

▲▼ 高雄市新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

對於罷韓公投有可能在6月舉行，王淺秋7日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，罷免案在韓國瑜就任高雄市長未滿一年時就開始連署，當時有7000多份，雖然中選會那時宣布是合法，但偷跑的狀況已違反選罷法；在律師建議韓國瑜提起訴願後，韓陣營決定遞狀聲請停止這次違法的投票。

為反制即將到來的罷免公投，韓國瑜決定打行政訴訟，第一步先委由王淺秋、國民黨考紀會主委葉慶元，在8日上午前往台北高等行政法院，遞交行政訴訟停止執行聲請狀。

對此，鄭照新今凌晨回應，為避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，既然法律解釋出現重大公法爭議（偷跑認定）；民主社會講究司法制衡與司法獨立，透過司法體系（行政法院）來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為。

鄭照新說，市長與市政團隊在做出遞狀，交由委任律師及司法體系進行相對客觀認定後，仍將持續專注於防疫及市政等與市民權益密切相關事項，市府日常運作不受政治運動影響。

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