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疫情期間挺進南海！　中國海洋探勘船再現蹤與越南對峙

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記者陳政錄／綜合報導

新冠疫情期間，中國在南海的行動有更加頻繁的趨勢。據路透報導揭露，一艘中國海洋探勘船「海洋地質8號」於14日再次現蹤南海海域，距離越南海岸僅158公里，更有一艘以上中國海警船護航，以至越南方面出動至少3艘船隻前往應對。

值得注意的是，本月初2日凌晨，才剛有一艘越南漁船因進入南海的西沙群島海域捕魚，被中方視為非法的「侵漁活動」，派海警船驅離，最後越南漁船與中國海警船相撞沉沒，8位漁民被救起遣返，挑起中越雙方在南海主權爭端的敏感神經。

▲▼中國海洋地質8號船。（圖／取自中國地質調查局官方網站）

▲中國海洋地質8號船在海上探勘。（圖／取自中國地質調查局官方網站）

時隔不到兩周，綜合英媒報導和海事交通網站（MarinTraffic）訊息顯示，中國海洋地質8號探勘船於4月14日，再次出現在被越南視為專屬經濟區，離越南海岸僅有158公里的水域。

過程中，該探勘船有一艘以上的中國海警船隨行，使得越南方面至少出動了3艘船隻前往應對。這是去年7、8月份，海洋地質8號兩度現蹤南海「九段線」等進行地質調查，與越南船隻對峙數周離開後，再次靠近越南海域。

路透報導直指，越南先前因新冠肺炎疫情而封城，近日即將解封，中國船隻在此時駛入敏感地帶，可能別有深意。越南外交部發言人上周也稱，他們已經向聯合國遞交，反對中方關於南海主權主張的兩份資料，強調越南對西沙群島和南沙群島擁有主權。

▲▼ 中國海警4301值勤艦 。（圖／翻攝自微博「南海的浪濤」）

▲ 中國海警4301值勤艦月初才在南海的西沙群島附近海域，與越南漁船相撞。（圖／翻攝自微博「南海的浪濤」）

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅於14日表示，西沙群島和南沙群島是中國領土，越南的主張違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等在內的國際法。

值得注意的是，對於近期中方在南海動作種種舉動，日前由澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）所屬的News Corp旗下各媒體，才於12日刊登一篇文章，題為冠狀病毒：中國在病毒掩護下的陰謀行動」。分析由於疫情影響美國軍艦在亞太地區的部署戰力，牽制其於東海和南海的活動，導致中國軍隊可能因此強化作戰準備，趁機在南海佔據有利位置。

據了解，西沙群島與中沙群島、南沙群島、東沙群島等，均為南海地區在地理位置、海洋資源上，具有重要戰略性意義的島嶼，其中西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里；中華人民共和國政府於2012年6月21日，表明已實際控制西沙群島，並將其劃歸海南省三沙市管轄，引發國際上的南海角力，包括許多東南亞國家反彈，美軍太平洋艦隊更曾多次在過境南海時，駛入西沙群島海域。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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