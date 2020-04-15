「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

記者洪正達、陳羿妏／高雄報導

新冠肺炎疫情期間，面對一「罩」難求，竟有不肖人士突發奇想發災難財！彰化一名32歲施姓男子謊稱有醫療用口罩可賣，結果是以零食代替直接詐騙購買的民眾，經民眾報案後，高雄市新興分局員警與刑事局偵八大隊偵一隊13日前往彰化，將施男逮捕到案。

▲彰化一名施姓男子涉嫌於網路賣口罩時，以仙貝等零食調包詐騙民眾遭警方逮捕到案。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

警方表示，民眾報案指稱，今年3月下旬於雅虎網站見有賣家販售醫療用口罩，便隨即以「917元訂購3盒」，沒想到取貨後打開，竟發現裡頭只有「3片口罩+1塊仙貝」，還有一張小紙條為施男模仿小姊姊口吻說「感謝買家選購」；另有一名受害民眾則是以1455元訂購5盒口罩，打開包裹裡面只有5片口罩，還塞了一堆零食。

警方指出，施男販售的口罩皆為來路不明產品，已涉有囤積及哄抬口罩價格、詐欺等不法行為，需即時速查嚴辦，經專案小組調閱相關資料發現，施嫌鑒於疫情引發國內民眾對外科用口罩需求量大增，於今年3月下旬在雅虎拍賣網站刊登廣告，公開將口罩以奇摩拍賣網站哄抬價格兜售口罩，以「類，現貨口罩，50片/盒裝，單片，三層口罩，不織布壹次性口罩3D成人口罩3立體耳掛式口罩雙層安全」之廣告吸引不特定人士購買，再利用第三方平台虛擬帳戶製造斷點。施嫌供稱，每盒裝50片口罩價值279元，實際寄送卻以每片口罩價值新臺幣279元進行買賣，造成10名被害人誤信匯款。

警方表示，13日將施男逮捕到案後，已查扣其行動電話、金融存摺、口罩632片、紙箱等證物。經查至今已有數十位被害人受騙，全案偵詢後依刑法妨害農工商罪及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法、詐欺等罪移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

最後警方呼籲，口罩為防疫期間重要之民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，不肖分子想藉機於此防疫期間囤積口罩或哄抬價格者，可依傳染病防治法第61條規定處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，請民眾切勿貪圖蠅利，以身試法；同時也請民眾若曾在雅虎拍賣網站向匿稱奇摩拍賣帳號（賣家帳號:Y03899*****）購買口罩而受騙者，可向高雄市政府警察局新興分局偵查隊報案，電話：07-2218422。



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