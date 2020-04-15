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關懷偏鄉棒球隊！　金融貸款王贈50萬體育物資超暖心

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▲金融貸款王暖心做公益，捐贈50萬元體育物資和福滿軒全素食麵包，送給偏鄉棒球隊，球隊也換上新裝備，獻唱戰歌表達感謝。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

棒球小將不停來回跑步，努力鍛鍊體能，接著進行傳接球、打擊等練習，這天棒球隊的日常訓練很不一樣，因為全隊有全新裝備加持！金融貸款王為了回饋社會，一行人從台北來到花蓮，走進偏鄉捐贈50萬元，買了球衣、球具等體育物資，送給光復國中和太巴塱國小。

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼金融貸款王捐贈50萬元體育物資，送給太巴塱國小（上圖）和光復國中（下圖）棒球隊。（圖／記者陳家豪攝）

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▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

太巴塱國小教練陳智培表示，棒球運動的用具屬於消耗性，通常三到四個月就會損壞，「比如說球鞋消耗量更快，他們都是跑的動作比較多，有時候我們會很勉強訓練，透過這次贊助給我們幫助是非常大的鼓勵。」光復國中校長葉淑貞也感激的說：「在精神上他們會非常振奮，當然也會影響到表現，我想對他們來講，最大的幫助是看到社會的關懷，有一個非常正面的典範學習。」

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼棒球小將開心換上全新裝備，進行傳接球、打擊等日常訓練。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

對著這群剛結束訓練的棒球隊，發送福滿軒全素食麵包鼓勵，金融貸款王協助學校推動偏鄉運動發展，球隊也獻唱戰歌表達感謝。說起捐贈契機，原來是透過花蓮縣警察局總教官李文義牽線，才促成這樁善舉。

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼除了捐贈衣服、球具等棒球物資，金融貸款王還提供福滿軒全素食麵包。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

金融貸款王發言人Justice李坦言，金融貸款王創辦人長期關注公益活動，剛好在今年一月初，和結識多年的李文義聊到偏鄉學校物資缺乏的問題，便二話不說直接答應。李表示，未來也將持續性地做各類公益活動，也希望這次的捐贈可以拋磚引玉，讓更多善心人士響應。

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼偏鄉棒球隊圍著一圈，獻唱戰歌表達感謝。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼關懷偏鄉棒球隊！ 金融貸款王贈50萬體育物資超暖心 。（圖／記者陳家豪攝）

以幫助人為出發點，其實就跟金融貸款王的核心理念相同，Justice李表示，盼有資金需求的人，可以找到正確方向求助，公司會幫客戶做完整的評估，不事先收費。根據客人的條件不同，客制化適合的方案。有的客人不能馬上跟銀行貸款，就需要做短中長期的規劃。

強調秉持正派經營，透過律師、公證人和代書，提供第三方協助，更安全有保障。加上有多元化的商品，為客戶規劃量身配套，解決燃眉之急。

品牌開始嶄露頭角，金融貸款王希望有更多優秀人才加入團隊，完善的教育訓練讓沒經驗的人也能學到一技之長，幫助別人，回饋社會，同時賺到人生的第一桶金。

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