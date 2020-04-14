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阿原攜手600輛台灣大車隊助乘客乾洗手　加碼用愛支持偏遠小學

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▲▼阿原攜手600輛台灣大車隊助乘客乾洗手。（圖／品牌提供）

▲阿原提供阿原艾草洗手水讓乘客與司機們在車內隨時勤洗手，安心通勤。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

清明連假大爆出遊潮後，民眾擔憂疫情傳播狀況不明而人心惶惶，阿原攜手雙北地區台灣大車隊計程車，於車內合作擺放「阿原艾草洗手水」，希望深入交通網絡，幫助司機大哥大姊及乘客，有一段安心的通勤運輸時光，同時也捐贈偏遠地區小學，讓孩子們安心上學維持清潔，一同度過關鍵期。

阿原工作室表示，此次共與台灣大車隊600台計程車合作，在車上配備使用「阿原艾草洗手水」，司機在乘客一上車時就會詢問是否需要先使用洗手水做清潔，幫助乘客與司機們車內隨時落實勤洗手的防疫基本功；這款使用阿原農場自家栽種艾草所取得的艾草萃取液，也可以單純當作空間噴霧清淨車內空氣，讓空間裡時時保持清新氣味，透過植物香氛能讓人心情放鬆。

▼阿原攜手雙北地區600輛台灣大車隊計程車落實勤洗手。

▲▼阿原攜手600輛台灣大車隊助乘客乾洗手。（圖／品牌提供）

此外，「阿原工作室」為照顧偏遠地區國小教師與學童，也透過創辦人所創立的「財團法人江榮原教育基金會」，捐贈宜蘭地區國小「艾草洗手水」作為日常防疫衛生工作使用，同時因為品牌起家在金山、石門等地，基金會也捐贈給金山、石門地區國小，都可以使用到阿原艾草洗手水。希望藉著綿薄之力，幫助社會上需要的族群，就像照護自己與家人一樣。

創辦人江榮原說：「戴口罩的臉還是可以有掛著笑容的關心，不會因此就隔開大家關心互助的距離。就像艾草強韌的生命力，生生不息，大自然的植物教我們的是要有包容與友愛互助才能共生；大家只要做好防疫基本衛生工作，照顧好自己的心，相信風雨挑戰會過去，一切都會更好的！」

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