　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸援助127國醫療物資　一個月出口「38.6億片口罩」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國大陸援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社）

▲陸援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情快速蔓延，全球醫療物資短缺，中國大陸外交部發言人趙立堅10日表示，中國政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助，還有58個國家地區跟中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，從3月至4月已出口了至少38.6億片口罩、284萬盒新冠病毒檢測試劑。

趙立堅指出，中方秉持人類命運共同體理念，在繼續做好本國疫情防控的前提下，在力所能及的範圍內向國際社會提供支持和幫助，「截至目前，中國政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助，據我了解，中國地方政府、企業和民間團體已向100多個國家和地區以及國際組織捐贈了醫療物資。」

▼陸援助哈薩克醫療物資。

▲▼中國大陸援助哈薩克醫療物資。（圖／路透社）

趙立堅提到，有些國家通過外交渠道向中方提出了商業採購協助請求，中方向他們推薦了出口商，中國商務部還公佈了監管部門認證的醫療物資生產企業名錄，為合規物資的清關等提供了便利。

趙立堅透露，截至4月8日，已經有58個國家（地區）以及4個國際組織與中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，還有71個國家和10個國際組織正在與中國企業開展商業採購治談。

根據中國海關統計，從3月1日到4月4日，中國出口主要防疫物資102億元，主要包括口罩約38.6億隻，防護服3752萬件，紅外測溫儀241萬件，呼吸機16萬台，新冠病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

趙立堅強調，中方將繼續同各國守望相助、同舟共濟，共同維護國際公共衛生安全。

▲陸援助賽爾維亞醫療物資。

▲▼中國大陸援助賽爾維亞醫療物資技術。（圖／路透社）

ET快訊
南韓網友罵爆譚德塞！強力聲援：台灣才有資格對WHO大聲
台灣女孩林薇「反擊譚德塞」　蔡英文暖心回應了！
口罩抵歐！「歐盟大秀台灣國旗」　打臉WHO狂讚：困境展現團結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鍾南山：新冠病毒基因突變　已非常適應在人體內生存

陸援助127國醫療物資　一個月出口「38.6億片口罩」

21歲男醫院太平間「遺體消失」　30公里外發現已下葬13天...急挖棺！

瞄準Z世代娛樂消費市場　SONY4億美元戰略投資Bilibili

無症狀患者哪裡來？鍾南山給出「2個標準答案」：不是憑空出現的

WHO被批「忽視台灣警告」　陸外交部：世衛「客觀公正又科學」堅定支持！

廣州「天河軟件園」1員工檢測陽性！　遊戲公司大門貼「非請勿進」封條

快戒菸！　男性更易感染新冠肺炎...吸煙者「重症比例高」加速惡化

民眾票選另類「武狀元」　上海武術「線上擂台賽」開打

懷孕櫃姐連加班7天…隔天「睡夢中暴斃」一屍兩命　老板拒負責：不認識她！

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

鍾南山：新冠病毒基因突變　已非常適應在人體內生存

陸援助127國醫療物資　一個月出口「38.6億片口罩」

21歲男醫院太平間「遺體消失」　30公里外發現已下葬13天...急挖棺！

瞄準Z世代娛樂消費市場　SONY4億美元戰略投資Bilibili

無症狀患者哪裡來？鍾南山給出「2個標準答案」：不是憑空出現的

WHO被批「忽視台灣警告」　陸外交部：世衛「客觀公正又科學」堅定支持！

廣州「天河軟件園」1員工檢測陽性！　遊戲公司大門貼「非請勿進」封條

快戒菸！　男性更易感染新冠肺炎...吸煙者「重症比例高」加速惡化

民眾票選另類「武狀元」　上海武術「線上擂台賽」開打

懷孕櫃姐連加班7天…隔天「睡夢中暴斃」一屍兩命　老板拒負責：不認識她！

酒店停業「害死一票人」　經紀人氣炸：不能開工我們要吃什麼

《夫婦世界》小三私下超反差！傳「泡麵照」挑釁健身教練崩潰了

JHBL／猛飆41分無緣4強　信義曾則貴差點成金華殺手

好萊塢男星為了周興哲　赴日驚遇暴風雪

資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

JHBL／女子4強對戰卡司　民族對永仁、復興碰七賢

三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

航空業指名熱區　1500萬元入住「小中悅村」高級住宅區

拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人解釋原因

再戰美發言人！　華春瑩：歡迎來中國「享受自由」

國台辦：民進黨惡毒攻擊世衛組織

力挺譚德塞！陸開罵：台灣當局上竄下跳

變態男網購情趣用品　束縛女同事強拍裸照

美批WHO忽視台灣警告　陸：世衛客觀又公正

將病毒和中國連接　《自然》道歉了

習近平：要做好長時間應對外部變化的準備

他突然「腰酸背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

三溫暖變毒窟！8客、1員工被感染

陸幫腔譚德塞　陸委會：政治凌駕健康

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

更多熱門

相關新聞

外送國家隊來了！經濟部：五家平台免上架費、抽成降為15%

外送國家隊來了！經濟部：五家平台免上架費、抽成降為15%

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，經濟部今（10）日公佈第一波外送國家隊名單，共有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞；五家業者均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

群聯3月營收逆勢創歷史高

群聯3月營收逆勢創歷史高

沈富雄：之前沒人理我們

沈富雄：之前沒人理我們

受惠防疫商機　盛弘首季營收年增10.83%

受惠防疫商機　盛弘首季營收年增10.83%

關鍵字：

新冠肺炎外交部援助口罩物資

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面