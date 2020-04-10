陸援助127國醫療物資　一個月出口「38.6億片口罩」

▲陸援助柬埔寨醫療物資。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情快速蔓延，全球醫療物資短缺，中國大陸外交部發言人趙立堅10日表示，中國政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助，還有58個國家地區跟中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，從3月至4月已出口了至少38.6億片口罩、284萬盒新冠病毒檢測試劑。

趙立堅指出，中方秉持人類命運共同體理念，在繼續做好本國疫情防控的前提下，在力所能及的範圍內向國際社會提供支持和幫助，「截至目前，中國政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助，據我了解，中國地方政府、企業和民間團體已向100多個國家和地區以及國際組織捐贈了醫療物資。」

▼陸援助哈薩克醫療物資。



趙立堅提到，有些國家通過外交渠道向中方提出了商業採購協助請求，中方向他們推薦了出口商，中國商務部還公佈了監管部門認證的醫療物資生產企業名錄，為合規物資的清關等提供了便利。

趙立堅透露，截至4月8日，已經有58個國家（地區）以及4個國際組織與中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，還有71個國家和10個國際組織正在與中國企業開展商業採購治談。

根據中國海關統計，從3月1日到4月4日，中國出口主要防疫物資102億元，主要包括口罩約38.6億隻，防護服3752萬件，紅外測溫儀241萬件，呼吸機16萬台，新冠病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

趙立堅強調，中方將繼續同各國守望相助、同舟共濟，共同維護國際公共衛生安全。

▲陸援助賽爾維亞醫療物資。

