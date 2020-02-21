　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「從城市到偏鄉」花蓮偏校營養送餐！遠雄人壽以分享行動落實公益關懷

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲遠雄人壽偏校營養送餐列車駛入花蓮，靜蒲極偏鄉小學29位孩子接過餐盒，臉上洋溢幸福的笑容。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽偏校營養送餐列車駛入花蓮，靜蒲極偏鄉小學29位孩子接過餐盒，臉上洋溢幸福的笑容。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

為擴大社會關懷面向，遠雄人壽表示，連續9年提供癌症家庭子女獎助學金，2019年起公益觸角更從城市到偏鄉，開啟「遠雄愛不落」花蓮偏校營養送餐列車，攜手喜憨兒基金會首度將逾3000份愛心烘培餐盒送往花蓮13所偏遠、特殊偏遠、極度偏遠小學，不僅協助身心障礙者自立及擁有工作成就，更透過實質分享陪伴偏鄉學童，用心看見台灣最美的風景。

根據調查，偏鄉校內高達6成是隔代教養、單親等弱勢家庭學生，超過5成的弱勢家庭餐食來源不穩定、內容單一貧乏且份量不足；在偏鄉學校，營養午餐可能是孩子一天中唯一的營養來源，因此對偏鄉學童而言，最期待的就是每回愛心餐盒送達的日子。

遠雄人壽表示，營養送餐列車行駛範圍廣佈，從文蘭等7所偏遠國小、舞鶴等3所特殊偏遠國小、極度偏遠如崙山等3所國小，估計720位學童受惠，不僅傳達最有溫度的關懷，餐盒內也盛裝美味營養的烘焙餐點，承載者憨兒們超過千次的練習和用心，適時為發育學童補充熱量。

▲花蓮萬寧特殊偏遠國小17位學童，開心擁抱遠雄人壽與喜憨兒齊心手製的愛心餐盒。（圖／遠雄人壽提供）

▲花蓮萬寧特殊偏遠國小17位學童，開心擁抱遠雄人壽與喜憨兒齊心手製的愛心餐盒。（圖／遠雄人壽提供）

盒中所附Q版「遠雄麵包超人」打氣小卡，充滿遠雄志工們親手完成的彩繪及文字祝福，鼓勵受惠孩童主動關懷他人、學習分享。透過每回送餐帶播憨兒用心手作餐盒短片，讓孩子們了解每份愛心餐盒的背後，有著一群人面對困境永不自我放棄，努力學習自立的生命力。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，用心就能看見最美的風景，遠雄人壽挹注營養送餐計畫，除希望提供憨兒及偏鄉學童最切實的幫助，透過送餐、志工出團更希望讓小朋友了解，關心和陪伴一直都在，「除了營養問題，遠雄人壽也將針對偏鄉所需，提供更多資源和扶助，無論是孩子們的健康、陪伴等問題，都是刻不容緩的公益實踐重心！」

趙學欣說，未來遠雄人壽的公益範疇將持續聚焦於健康倡議、家庭照顧喘息、偏鄉關懷及公益微型保險弱勢扶助四大層面，亦將藉由志工團深入各地了解弱勢真正所需，將美好的事物分享給更多需要幫助的人。

 
ET快訊
Live／鑽石公主號包機降落了！直擊19人返台「現場畫面曝光
直擊／鑽石公主號包機將降落　「防護衣、化學車」就位
與大22歲教授交往！　時力議員閃婚「我找到牽手了」
中華男籃亞洲盃資格賽「痛宰大馬104分」！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「從城市到偏鄉」花蓮偏校營養送餐！遠雄人壽以分享行動落實公益關懷

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！金管會不排除換掉南山總經理

獨家／保戶驚見「保單7個月沒繳費紀錄」！南山人壽證實系統有誤：保障不會中斷

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

疫情延燒保險怎麼買？　「終身醫療＋二合一實支實付」有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

爽！李聖經巴頭韓石圭怒吼「超療癒」　梁世宗回歸《金師傅》又見都仁範

「從城市到偏鄉」花蓮偏校營養送餐！遠雄人壽以分享行動落實公益關懷

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！金管會不排除換掉南山總經理

獨家／保戶驚見「保單7個月沒繳費紀錄」！南山人壽證實系統有誤：保障不會中斷

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

疫情延燒保險怎麼買？　「終身醫療＋二合一實支實付」有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

曾因心臟病被醫院丟包　焦糖綠玫瑰：女人生孩子是賭命

主場狂勝閉門「沒觀眾」　陳盈駿坦言小失落

粉嫩櫻花限定美妝來了！艾杜紗毛孔凝膠、3INA神仙噴霧　連香氣都好夢幻

小編失誤！《青春有你2》官方發文狂推選手「給我出道」　秒遭慘痛處分

寵物防疫報你知　台大獸醫學院教授說明動物冠狀病毒性疾病

Live／鑽石公主號包機降落了！直擊19人返台「現場畫面曝光」

配合居家檢疫就幫你送餐、倒垃圾！　柯文哲要失聯者「胡析延」出來面對

首戰狂勝104分別開心　陳盈駿：真正挑戰在抗日

奇美博物館全新形象片《心願的起源》　用初心感動人心

「鑽石公主號」包機回台！機上嚴格管制方式曝光　行李秒消毒封存

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

保險熱門新聞

保戶驚見「保單7個月沒繳費紀錄」！南山人壽回應了

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

疫情延燒保險怎麼買？2險種有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

8天變0天！富邦壽推電子化授權保險費扣款

安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

一張表懂車禍調解官要看的單據

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

強制車險電子化　驗車用手機可出示保險證

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

更多熱門

相關新聞

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元

全國大專院校創作賽事「金險獎」正式起跑！遠雄人壽表示，即日起至5月18日止，展開為期90天的徵件活動，總獎金高達27萬元，激發年輕學子源源不絕的好點子，持續為自己的想法發聲。

遠雄人壽宣布：全面提升保戶關懷服務措施

遠雄人壽宣布：全面提升保戶關懷服務措施

遠雄人壽發千萬元助800個癌症家庭

遠雄人壽發千萬元助800個癌症家庭

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

關鍵字：

遠雄人壽趙學欣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

劉真「不知未來會怎樣」！

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面