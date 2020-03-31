久鑫科技捐贈南投消防局4輛救護車　歷年來全台已捐37輛救護車

▲▼久鑫科技公司長期關懷偏鄉醫療救護，捐贈南投縣消防局4輛救護車。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

製造專業防爆LED燈具廠商久鑫科技，負責人陳章南及夫人陳燕玉賢伉儷長期投入公益活動，31日再捐贈南投縣消防局4輛救護車，希望能提升偏鄉地區的醫療運輸，及時挽救更多緊急傷病患的寶貴性命。迄今久鑫科技在全台各地，已捐贈37輛救護車。

久鑫科技負責人陳章南賢伉儷，長期提倡企業社會責任、落實企業公益活動，秉持著回饋鄉里、救己救人理念，自2009年捐贈第1輛救護車給自己的故鄉花蓮縣玉里鎮消防三民隊起，10餘年間不間斷，包含捐贈給南投縣消防局的4輛，共已捐贈37輛救護車。

此外，長期關懷弱勢族群久鑫科技，另陸續捐贈共304部AED（自動體外心臟去顫器）給花蓮、雲林、苗栗、南投、台南等偏遠地區中小學及機關團體。

在醫學科技發達的現代，台灣城鄉之間的醫療資源仍有相當程度的落差，許多偏鄉地區的醫療急救設備仍嫌不足，或急需汰舊換新。久鑫科技負責人陳章南賢伉儷有感於城鄉資源的落差，自2009年起捐贈的救護車，即多以花蓮、台東、雲林、宜蘭、台中、南投等偏鄉地區為主，期望藉此充實當地救護運輸設備，協助偏鄉地區強化醫療救護工作。

久鑫科技為一專業防爆LED燈具廠商，以協助客戶建立安心、安全的工作環境為企業理念之一，所生產的防爆燈，通過歐美、日本及台灣CNS等全球安全認證，是本土防爆燈具的領導廠商。

・停產會崩潰

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