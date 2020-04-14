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已婚部長挖3000萬公款斗內直播妹　挨告討儲值點數...17拒還：政府沒管

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▲▼ 直播。（圖／翻攝自大陸直播平台）

▲翁男迷戀直播正妹，虧空3000萬公款斗內被抓包，事後向廠商討點數遭拒，才發現目前直播平台交易，沒有定型化契約可管。（示意圖，非新聞當事平台／翻攝自大陸直播平台）

記者羅志華／台北報導

已婚翁姓男子，於任職日商瑞環公司部長期間，竟虧空公司近3000萬元，斗內（Donate、打賞）正妹直播主51次，高院依詐欺、偽造有價證券、商業會計法等罪，判翁男6年10月徒刑；翁男為償還虧空款項，向「17直播」要求返還301萬未斗內的儲值，對方律師卻以17的合約拒還，更揭露目前直播平台交易無定型化契約約束，「都是靠廠商自律」。

翁男長相斯文、工作能力好，本受瑞環器重擔任管理部部長，負責辦理公司的會計、出納、與銀行聯繫，公司大小章也由他保管，不料翁男迷上直播正妹，更沉浸在用錢堆出來的「戀愛氛圍」中，竟在4年內陸續虧空公司近3000萬斗內，只為博得螢幕另一端直播主的笑容。

翁男雖拿公司的錢，享受當大爺的快感，卻也相當「專情」，大多數錢都斗內在「17直播」的某正妹上；翁男被抓包後，不但丟了在公司高薪的主管職，與妻子間的感情更因此破裂，為了還債先向親友借了100多萬，另再向「17直播」請求返還已儲值、未斗內的點數。

但「17直播」表示，依據公司擬定的交易合約，「除法律理由外不得退款」，拒絕吐出翁男剩餘的儲值點數，翁男律師認為，直播平台交易應可適用「網路遊戲定型化契約」，主張17的合約對消費者不公平。

法官也詢問，「17的點數跟網路遊戲的點數有甚麼不同？」，律師表示將回去跟廠商討論後再補充，本案將於5月19日續審。

依行政院「網路連線遊戲定型化契約」記載，「契約終止時，企業經營者於扣除必要成本後，應於30日內以現金、信用卡、匯票或掛號寄發支票方式，退還消費者未使用之付費購買之點數或遊戲費用，或依雙方同意之方式處理前述點數或費用」，但目前盛行的直播平台，並無這樣的定型化契約適用，只能靠「廠商自律」，也成了消費糾紛的模糊地帶。

腦公！你不可以賴帳喔
 

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