國安局請媒體吃飯被放鳥　「菜都出了…只好自己吃」竟被法辦貪汙

▲前國安局前秘書室主任劉家騏遭內部人員舉報濫用公款邀媒體餐敘。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者徐愷昕／台北報導

前國安局前秘書室主任劉家騏遭內部人員舉報濫用公款邀媒體餐敘，不料卻被三立電視台主管放鳥，但見已出餐，仍報公帳核銷2千多元餐費。士林地檢26日約談劉等3名涉案人員，依貪汙治罪條例將他們以1萬至6萬元不等交保。

劉家騏2018年1月邀三立電視台跑國安局線的媒體主管在「古拉爵」用餐，孰料受邀主管以臨時有事為由缺席，直接放國安局鴿子，也未派其他人員代替出席。已到場的劉男及黃、杜2名同事見餐廳已出菜，便在吃完後將2千多元餐費報公款核銷。

依照國安局內部規定，受邀人員如果沒有到場，依規定餐費是不能報公款的，但一起用餐的杜男卻仍填單，經黃男核章後報帳。據了解，這起濫用公款會爆出是因國安局爆發人事內鬥所致，廉政署2018年接獲檢舉後，已交政風室全面徹查案情細節。

目前劉與當日參與飯局的杜、黃2人26日晚在經檢察官漏夜偵訊後，劉與杜依涉犯貪汙治罪條例以6萬元交保，黃則是以1萬元交保，另檢察官也已將秘書室人員及司機等證人傳喚到案說明。

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