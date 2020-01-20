老公砸上萬「斗內女主播」…人妻心酸嗆離婚！他竟拿刀威脅：一起死

▲丈夫迷上女直播主，導致婚姻失和。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

不少人都喜歡在家看直播打發瑣碎時間，有些觀眾甚至會斗內喜歡的直播主，藉此鼓勵對方繼續創作有趣的內容。不過大陸卻有一對夫妻因此鬧離婚，男方甚至拿出刀子威脅「一起死」。妻子表示，丈夫近期沉迷一位女直播主，還不斷砸錢給對方，並且偷偷私下打電話聊天，讓她忍無可忍，只好拿婚姻當作談判籌碼。

據《錢江晚報》報導，家住浙江省杭州市的一名51歲男子，因為沉迷觀看網路直播，還喜歡上其中一位女直播主，因此私下偷偷打電話給對方，還拿出上萬元刷禮物贊助對方。妻子難過表示，丈夫工作一個月的工資不算高，卻為了這名陌生女人花了這麼多錢，絲毫沒有為她和女兒著想。

▼不少網友都認為，丈夫未來再犯的機率仍舊很高。（圖／翻攝自錢江晚報）



去年11月20日晚間，妻子終於不再睜一隻眼閉一隻眼，鼓起勇氣對老公說，「你再這樣給她（女主播）刷禮物，偷偷打電話，我跟你的日子就過不下去了…。」沒想到老公聽到這句話後氣得手持水果刀威脅她，「妳要離婚，我也要妳死！」雙方便吵得不可開交，妻子過程中還拿出雨傘攻擊丈夫背部一下，希望對方放下手中的刀，同時報警求助。

員警趕到現場後，見到雙方情緒都過於激動，於是將兩人拉開，分別進行安撫和勸說。女方也將自己所受的委屈一五一十告訴警方，「老公一天到晚給一個女人刷禮物，還給她打電話，我念了他幾句，他就拿刀出來。」男方則大聲辯解，「不是的，你們不要聽她講，是她先拿雨傘打我！」

員警只好將這對夫妻帶到派出所內進行調解，經過一個多小時溝通，他們才肯原諒對方。丈夫當場表明，以後盡量不再看直播，也不會再給這名女主播贊助，往後遇到事情也不會這麼衝動；妻子則表示會學著冷靜溝通，不再做出越矩行為。

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