　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／居家隔離竟瞎了左眼！女躺床上看韓劇　打瞌睡...手機掉落砸中近失明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名26歲的女子在3月期間待在家裡進行居家隔離，因為太無聊，不管白天還是睡前都會用手機觀看電視劇來打發時間，某天睡前仰躺在床上看韓劇，卻因為打瞌睡，導致手機砸中左眼，隔天出現視力模糊，幾乎接近失明狀態，趕緊求助眼科醫師，經檢查，女子的左眼出現黃斑部下出血與視網膜出血，所幸經過治療後，視力稍有好轉現象，但治療之路還相當漫長。

▲躺在床上滑手機。（圖／記者許宥孺攝）

▲女子躺在床上滑手機卻遭手機砸中左眼。（示意圖／記者許宥孺攝）

請繼續往下閱讀...

▲左眼出現嚴重的黃斑部下出血與視網膜出血。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女子左眼出現嚴重的黃斑部下出血與視網膜出血。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治這名女患者的眼科醫師洪啟庭指出，這名女子到院時主訴並無特殊眼科病史，但左眼視力突然嚴重降低，經安排初步檢查後發現，女子雙眼約300度近視，右眼可配鏡矯正到1.0，但是左眼只能矯正到0.01，也就是將近失明狀態，且雙眼立體感已經消失，而雙眼瞳孔反應與眼壓則是正常。

另外在散瞳後檢查眼底發現，右眼的視網膜、視神經均正常，但是左眼則出現嚴重的黃斑部下出血與視網膜出血與水腫，以視網膜光學斷層掃描檢查，發現黃斑部附近有嚴重水腫與黃斑部下方出現血塊。

▲黃斑部附近出現嚴重水腫與黃斑部下方緻密厚度的血塊聚集。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃斑部附近出現嚴重水腫與黃斑部下方緻密厚度的血塊聚集。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭進一步詢問發病經過，女子才緩緩道出，因進行居家隔離時，白天會玩手機，晚上失眠時還會關大燈，在沒戴眼鏡下的狀態下玩手機，就在居家隔離結束前兩天，以仰躺姿勢使用手機看韓劇，看著看著就打了瞌睡，手中的蘋果手機直接正中左眼，因為眼睛實在太不舒服，所以才在居家隔離結束後就到醫院看診。

洪啟庭判斷，女子的左眼有嚴重黃斑部下出血，因此立即注射藥物止血消腫，並開立藥物。兩周後，女子到院回診，左眼視力將矯正後只回到0.05，洪啟庭認為，按照過往經驗，此類出血狀況可能不容易消失，甚至可能會結疤而形成永久性失明，治療之路還相當漫長。

手機已是生活中不可缺少的電子產品，洪啟庭提醒，每天使用手機的總時數，不要超過4小時，夜間在床上滑手機，最好坐起來，甚至背後貼著棉被，將可保持適當距離（至少40公分以上），盡可能開室內大燈，相對減少藍光對眼睛的傷害。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

疫情衝擊！醫療量能處崩壞期　醫曝：基層診所面臨減診

妹妹哭「肉肉不見」　警變偵探找到！她淚謝：要帶寶貝去收驚

好心載他去國小同學家　找你一下午！警傻眼：那人就是你

ET快訊
新iPhone最快明天上市！售價1.2萬起有三種顏色
明起「4-8歲小童」立體口罩全面網購　
快訊／今日0確診！　37天來首見無新增
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被問「防疫中心」未來規劃　陳時中「秒cue周志浩」：這是署長多年的心願！

救命錢一次發！觀光局花90億　啟動紓困2.0「救16萬觀光人員」

姨婆要買「條狀白醋」他超問號　真面目曝光驚呆：長知識

還有千片「售完為止」！她排隊買口罩卻撲空好氣　藥局：我們都不用吃飯？

確診患者出現「肌肉痠痛」⋯是否納入通報定義？張上淳回應了

尖峰時間還能騎機車！50年老店緊鎖…直擊士林「淒涼慘況」　夜市降租留房客

案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療

全市防疫消毒滴水不漏　盧秀燕：感謝環保同仁辛苦守護台中

防疫旅館祭補助有效！6000房上線「住房率3成」　北北桃房間數最多

再增10人解除隔離！國內新冠肺炎累積痊癒124人

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

被問「防疫中心」未來規劃　陳時中「秒cue周志浩」：這是署長多年的心願！

救命錢一次發！觀光局花90億　啟動紓困2.0「救16萬觀光人員」

姨婆要買「條狀白醋」他超問號　真面目曝光驚呆：長知識

還有千片「售完為止」！她排隊買口罩卻撲空好氣　藥局：我們都不用吃飯？

確診患者出現「肌肉痠痛」⋯是否納入通報定義？張上淳回應了

尖峰時間還能騎機車！50年老店緊鎖…直擊士林「淒涼慘況」　夜市降租留房客

案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療

全市防疫消毒滴水不漏　盧秀燕：感謝環保同仁辛苦守護台中

防疫旅館祭補助有效！6000房上線「住房率3成」　北北桃房間數最多

再增10人解除隔離！國內新冠肺炎累積痊癒124人

通緝犯拒捕開車撞警！副所長腳遭輾壓…警開槍打中手臂

被問「防疫中心」未來規劃　陳時中「秒cue周志浩」：這是署長多年的心願！

女歌手遇疫情活動全被砍　網訂雞排...門一開竟是她親自外送！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！　「往後要更辛苦你囉」緊貼告白2年南韓男友

救命錢一次發！觀光局花90億　啟動紓困2.0「救16萬觀光人員」

子宮頸閉鎖不全　是第二孕期早產最常見原因

姨婆要買「條狀白醋」他超問號　真面目曝光驚呆：長知識

日職／羅德15日起停用球場　終止自主訓練網友反應不一

還有千片「售完為止」！她排隊買口罩卻撲空好氣　藥局：我們都不用吃飯？

牙買加閃電PO北京奧運回眸照「示範」　呼籲保持安全距離

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

生活熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

夫妻住美30年返台確診！隔離費政府買單

緊急改口！住美30年女返台確診「用台灣健保」　指揮中心2.5hrs話鋒轉了

全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」成大AI準確率92%

旅外確診13人曝！2730萬治療費政府買單

成大高材生屎尿倒水塔！住戶連喝60天崩潰

出國30年是什麼概念？網列7點：電視只有3台

魔獸世界福克斯大神陳昇瑋驟逝　

24年罕見倒春寒！11縣市極冰凍10℃以下

打開9片裝口罩！人妻淚讚「貼心小細節」

「拿到防水隔離衣超震驚」護理師：裸背裸腿！部長請看

更多熱門

相關新聞

她奔藥局購買口罩卻撲空…氣喊：不是售完為止？

她奔藥局購買口罩卻撲空…氣喊：不是售完為止？

口罩實名制不斷升級，卻也讓藥局人員忙翻天，有民眾在口罩查詢庫存APP發現，高雄市一家藥局有1000多片的庫存量，因此登門排隊購買，沒想到已經過了店家販售口罩時間，且店家堅持不販售讓民眾氣得大罵：「不是寫售完為止？」不過藥局人員也喊冤，認為藥局多一層服務，卻讓自己沒時間吃飯了。高雄市衛生局介入了解後，認為應是公告內容讓民眾產生誤解，但也希望民眾不要太過苛責，在防疫非常時期，體諒藥局人員的辛苦。

牙買加閃電PO北京奧運回眸照

牙買加閃電PO北京奧運回眸照

台師大首例學生三採陰出院！

台師大首例學生三採陰出院！

18日起歐美2洲返國前要先通報

18日起歐美2洲返國前要先通報

陸Q1對美貿易降18.3%　整體跌6.4%

陸Q1對美貿易降18.3%　整體跌6.4%

關鍵字：

高雄市眼科新冠肺炎居家隔離洪啟庭近視

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面