快訊／鈕承澤性侵女助理判4年！　「7位數和解金」拚緩刑夢碎

▲鈕承澤涉性侵女助理，今天一審結果出爐。（圖／資料照／記者孫于珊攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）遭劇組女助理勇敢站出來指控性侵，儘管他為自己設下4大防線，誤信女助理對他有意思、他也喜歡女助理、女助理沒有抗拒，雙方已達成和解（金額達7位數），力拼無罪或減刑、緩刑，台北地院仍依強制性交罪，判他4年徒刑。可上訴。

2018年11月間，鈕趁和女助理獨處時，突然靠近對方，並伸手輕撫女子的頭、肩，害女子嚇到不敢動，沒想到鈕隨後開始強扯女子衣服舔胸，女子伸手攔擋，仍被壓制在沙發上，鈕更強力扯下女子褲子，然後用手指插入性侵得逞，女子嚇得蜷縮在沙發上發抖哭泣，鈕才罷手。由於在女子胸部驗出有鈕的唾液DNA，下體有外力侵入的撕裂傷，大腿內側及四肢也有瘀傷，成為鈕性侵鐵證。

而鈕在性侵案爆發後曾表示，他和被害女子互有好感，甚至認為女子願意獨自留下也是對他有意思，只是自己誤會了，並無性侵犯意。劇組女主管甚至出庭為他作證，表示鈕在劇組就常常對女助理示愛，而女助理檯面上及私下也都對此笑笑的，感覺2人有戀愛氛圍。

據了解，鈕事後還曾拿出60萬元要補償被害女子，但女子堅決不收錢，認為這會被認為是代表原諒，但於2019年9月間，鈕提告價碼，已悄悄支付「7位數」的百萬級賠償金給女子，但女子依舊不原諒。

儘管法院審理期間，鈕於庭上力爭清白，表示媒體捕風捉影，親友因這起性侵事件遠離他，沒再聯絡，熱愛的工作也停擺，而他已盡力與被害女子談和解，這段時間忍受了從未有過的寂寞，並學會跟自己相處等語，運用理性及感性雙管齊下的方式，希望法官能予以無罪或減刑、緩刑，但法官審酌後，仍依法將鈕判刑。

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