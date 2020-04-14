水電工進到家裡才告知居家檢疫　莊人祥：做一半為德不卒

記者林育綾／台北報導

台中一名居家檢疫者在檢疫結束前一天，請水電工到府維修水龍頭漏水，此舉引發民眾熱議。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日表示，若居家檢疫者能事先在電話中主動告知，由水電工師傅自行決定是否接案維修，就會是「成功的示範」；但等師傅進到家中才告知，他認為「做一半為德不卒」。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為，若居家檢疫者主動告知，會是成功示範。（圖／ETtoday攝影中心攝）

請繼續往下閱讀...

台中一名居家檢疫者，在檢疫結束前一天（第13天）因家中水龍頭漏水，請水電工到府維修抓漏，但師傅到府並開始進行時，檢疫者才告知目前是居家檢疫，讓60多歲的師傅需要回家自主健康管理14天，而衛生局目前只對居家檢疫和隔離者「任意外出」有相關罰則，因此對該案不會開罰。

對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日表示，若居家檢疫者「事先主動告知」，再由水電工師傅自行決定是否接案維修，那就會是「相當成功的示範」。但等師傅進到家中才告知，他認為「做一半為德不卒」，最好是事先在電話中就告知。

據了解，台中市衛生局指出，該民眾居家檢疫的日期是4月1日至14日，而水電工進入屋內全程戴口罩，並與民眾維持2到3公尺的距離，目前法規只對居家檢疫及居家隔離的民眾出外或離家趴趴走有罰則，該狀況未違反法規，衛生局不會開罰。

（本文15:20更新）