鄭文燦為了雞排出征！蔡其昌求饒：大家在紓困利息別太重

記者黃巈禾／台北報導

立法院副院長蔡其昌去年和桃園市長鄭文燦對賭職棒總冠軍隊伍，輸了200份雞排，蔡其昌承諾今年球賽開季時，在桃猿主場發雞排給球迷，希望把今天總冠軍留在台中。鄭文燦12日特別在開賽前與蔡其昌視訊，兩人逗趣的對話，讓網友直呼好可愛。

視訊一開始，鄭文燦就說，今天是中職開幕戰，大雨太大了，確定要延賽。蔡其昌直說很可惜，全世界都在看，職棒這一次的比賽，本來照理說，如果沒疫情的話，開幕戰的當天，他就要履行承諾，到桃園球場發200份雞排。

鄭文燦還說，如果延賽的話，是不是應該要加碼一下，就等球場可以有觀眾進場的時候。蔡其昌聽了直呼，現在因為大家都在紓困，「利息不要加太重」。

鄭文燦說道，全國最大的炸機供應商叫「超秦在桃園」，「我可以請他們準備一下」。蔡其昌打趣地回應，「我買一定會在地消費，但是你也不要高興太早，看起來今年有點危險」。





▲鄭文燦、蔡其昌對賭機排。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

鄭文燦表示，今年對樂天桃猿隊是考驗，「我們要四連霸咧」。蔡其昌不甘示弱地回說，「希望你還有機會在總冠軍賽的時候，我們再來打賭一下，我們台中兄弟象，今年應該會贏，不過前提是你要先進入總冠軍賽。」

鄭文燦大喊沒問題，並說今年樂天桃猿隊，準備好了，傳統都還在，傳奇也還在。蔡其昌則笑說，我們台中人一定履行承諾。最後，鄭文燦說，桃園人，贏就贏，輸就輸，會很甘願，也祝防疫成功。

看完鄭文燦、蔡其昌的視訊影片，網友們紛紛留言回應，「希望能早日開放進球場，防疫成功！」、「結果今天還是沒有樂天桃猿的比賽」、「市長太可愛了，樂天桃園猿加油」、「不錯喔，如果有六都有各隊這樣打棒球，自己市長支持隊伍，棒球應該很精彩」、「二位對話太可愛了」、「今年一定是台中兄弟象的冠軍」。

中華職棒表示，原訂於12日下午17時5分的例行賽第2場，富邦（桃園）樂天桃猿賽事，受天候不佳的影響、場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。