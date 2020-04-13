▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特PO文：台灣和泰國一起加油！（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

泰國鄉民近日在推特上為台灣發聲？桃園市長鄭文燦亦因PO文引發各國關注。起因是泰國BL劇的劇中男主角之一Brigh，因按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文，引發陸網友眾怒，翻出兩人3年前在台灣玩時的IG 對話中，nnevvy因自稱「台灣女孩」，而觸怒到陸網友敏感的政治神經，意外於推特引發中泰台等各國網戰！

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▲泰國網民成功吸引了越南、台灣、⾹港等多國變成亞洲聯軍，取得暫時優勢。（圖／翻攝自鄭文燦推特網友留言）

桃園市長鄭文燦於官方推特上，用英文及泰文雙語發佈：「謝謝來自泰國的朋友，泰國長久以來都是對台灣民眾最喜愛且受歡迎的旅遊勝地之一，我們期等未來 Covid-19 結束時能再有更多的交流。然後又用泰文鋪梗寫上：ไต้หวันและไทย สู้ไปด้วยกันนะครับ 台灣和泰國一起加油吧 ，並附上台泰國旗！」一文，引來各國網友熱議，目前在推特上已有近2萬人的轉推，400多則留言。

有泰國網友ตรัสรู้ด้วยแสงสีเขียวนีออนแสบตา 在PO文下留言「希望能有泰台免簽政策讓交流更方便」；多名網友也笑稱「燦燦市長也跟上時勢，很會趕流行」、「市長好可愛、市長你也來，祝福台泰友好。」而許多網友也PO出認同台泰一起加油的圖片代替留言，回應相當熱絡。

泰國BL劇《假偶天成》頗具知名度，因劇中男主角之一的Bright日前被爆出按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文，引發中國網友眾怒；中國網友並翻出Brigh跟女朋友推特名nnevyy，3年前兩人在台灣玩時的IG 對話，當時Bright誇讚nnevvy照片好看「像個中國女孩」，結果nnevvy回應「what？」，接著有網友詢問「什麼風格」，nnevvy直接說「台灣女孩風格喔」。

中國網民說新冠肺炎是泰國病毒，清邁是一個獨立國家，泰國菜超難吃…，泰國網友也紛紛回嗆，泰中網路戰並已演變成亞洲各國戰中大聯盟，桃園市長鄭文燦推特的PO文也受到熱議。

▲桃園牽手泰團長孫莉安(右三)認為鄭市長的推特文「很有智慧」。（圖／資料照）

桃園牽手泰團長孫莉安表示，鄭文燦上任以來，全力推動新住民的權益保障，新住民朋友都很有感，認為鄭市長的推特文「很有智慧」。

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