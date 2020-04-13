　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰　鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特PO文：台灣和泰國一起加油！（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

泰國鄉民近日在推特上為台灣發聲？桃園市長鄭文燦亦因PO文引發各國關注。起因是泰國BL劇的劇中男主角之一Brigh，因按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文，引發陸網友眾怒，翻出兩人3年前在台灣玩時的IG 對話中，nnevvy因自稱「台灣女孩」，而觸怒到陸網友敏感的政治神經，意外於推特引發中泰台等各國網戰！

▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

請繼續往下閱讀...

▲泰國網民成功吸引了越南、台灣、⾹港等多國變成亞洲聯軍，取得暫時優勢。（圖／翻攝自鄭文燦推特網友留言）

桃園市長鄭文燦於官方推特上，用英文及泰文雙語發佈：「謝謝來自泰國的朋友，泰國長久以來都是對台灣民眾最喜愛且受歡迎的旅遊勝地之一，我們期等未來 Covid-19 結束時能再有更多的交流。然後又用泰文鋪梗寫上：ไต้หวันและไทย สู้ไปด้วยกันนะครับ 台灣和泰國一起加油吧 ，並附上台泰國旗！」一文，引來各國網友熱議，目前在推特上已有近2萬人的轉推，400多則留言。

有泰國網友ตรัสรู้ด้วยแสงสีเขียวนีออนแสบตา 在PO文下留言「希望能有泰台免簽政策讓交流更方便」；多名網友也笑稱「燦燦市長也跟上時勢，很會趕流行」、「市長好可愛、市長你也來，祝福台泰友好。」而許多網友也PO出認同台泰一起加油的圖片代替留言，回應相當熱絡。

泰國BL劇《假偶天成》頗具知名度，因劇中男主角之一的Bright日前被爆出按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文，引發中國網友眾怒；中國網友並翻出Brigh跟女朋友推特名nnevyy，3年前兩人在台灣玩時的IG 對話，當時Bright誇讚nnevvy照片好看「像個中國女孩」，結果nnevvy回應「what？」，接著有網友詢問「什麼風格」，nnevvy直接說「台灣女孩風格喔」。

中國網民說新冠肺炎是泰國病毒，清邁是一個獨立國家，泰國菜超難吃…，泰國網友也紛紛回嗆，泰中網路戰並已演變成亞洲各國戰中大聯盟，桃園市長鄭文燦推特的PO文也受到熱議。▲自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰，鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

▲桃園牽手泰團長孫莉安(右三)認為鄭市長的推特文「很有智慧」。（圖／資料照）

桃園牽手泰團長孫莉安表示，鄭文燦上任以來，全力推動新住民的權益保障，新住民朋友都很有感，認為鄭市長的推特文「很有智慧」。

►必買的「濕敷神水」又＋1　可以冰鎮、拋光肌膚太方便

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
治療新冠肺炎3大藥物　台灣再成功合成「法匹拉韋」
口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失　柯文哲自爆：丟了70幾筆
30年沒回過台灣！旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、
快訊／國防大學緊急宣布停課「全校大消毒」！1學員高燒一周未退
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰　鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

雄獅旅遊千字員工信曝光！王文傑：就算旅行社關到剩一家，那就是「雄獅」

「我們失去優秀認真的夥伴」　中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世

小心了！酒店女公關接觸危險群分布地區曝　匡列123人「台北市居多」

是在「halo」？　屏東現日暈奇景　恆春氣象站說話了

打開9片裝口罩！人妻發現「貼心小細節」想哭了　網推爆：真的要惜福

「珊瑚公主號」返台7人4人確診新冠肺炎！公主遊輪回應了

醫療口罩繼續列管到6月底　陳時中：N95及防護衣外銷考慮鬆綁

珊瑚公主號7台人全程隔離返台　莊人祥：為求保險「4名機組員居家隔離」

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

自稱「台灣女孩」nnevvy掀中泰網戰　鄭文燦推特：台灣和泰國一起加油！

雄獅旅遊千字員工信曝光！王文傑：就算旅行社關到剩一家，那就是「雄獅」

「我們失去優秀認真的夥伴」　中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世

小心了！酒店女公關接觸危險群分布地區曝　匡列123人「台北市居多」

是在「halo」？　屏東現日暈奇景　恆春氣象站說話了

打開9片裝口罩！人妻發現「貼心小細節」想哭了　網推爆：真的要惜福

「珊瑚公主號」返台7人4人確診新冠肺炎！公主遊輪回應了

醫療口罩繼續列管到6月底　陳時中：N95及防護衣外銷考慮鬆綁

珊瑚公主號7台人全程隔離返台　莊人祥：為求保險「4名機組員居家隔離」

筍絲、滷蛋全加了！必勝客打造超狂「媽媽ㄟ滷肉比薩」　全台僅57門市吃得到

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

樓梯出現一坨肉！　軟骨柴「大法師詭姿」攤肚睡笑壞媽

灑肥巧遇一窩蛋！青農順手接生...療癒「禿頭怪」溼答答破殼

宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

國防大學澄清：學員沒發燒　加強院區環境消毒作業

貓皇額頭黏貼紙「魔性扭動」　下秒變殭屍定格笑翻網：玩壞惹

2020企聯女壘25日台中開打　沒洋將「全本土」閉門應戰

梅嶺賞螢季採「實名制」報名　2時段分流上山、上限500人

網友歪樓無極限！台北2層透天厝加蓋要賣6800元　「只能看、不能住」

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

台鐵桃園至內壢站平交道碰撞事故

一張公文揭事實！李正皓：沒對不起新加坡

長期旅美婦人有症狀搭機　同機人員居家隔離

快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！

籲五一連假照常　觀光業：最後輕生死的會比疫情多

挑戰寒流！今晨6度15縣市低溫特報　入夜再暴冷探6度

卡神點破阿滴募款：紐約封城誰會買報紙？

小男生不戴粉紅色口罩會被笑！　醫曝最好的應變措施

24小時降8.9℃！新北市驚見8.8℃

少年高燒不符入院資格轉院突病逝　醫：在台真的要惜福

更多熱門

相關新聞

陸網長文譙泰國！2分鐘酸辣回擊片瘋傳

陸網長文譙泰國！2分鐘酸辣回擊片瘋傳

泰國BL劇男星Bright和網紅女友nnevvy在IG上打情罵俏，由於女方開玩笑自稱「台灣女孩」，瞬間牽扯到敏感的政治神經，引爆中泰網友大戰。對此，泰國華裔「Alizabeth 娘娘」拍片酸辣回敬，惹笑大票網友，直呼「泰式的冬陰功果然又酸又辣！」

為中華職棒加油！鄭文燦不忘向蔡其昌討雞排

為中華職棒加油！鄭文燦不忘向蔡其昌討雞排

《假偶天成》泰星女友被陸網洗版

《假偶天成》泰星女友被陸網洗版

BL劇小狼狗男友瘋狂撒嬌登熱搜

BL劇小狼狗男友瘋狂撒嬌登熱搜

疫期大溪老街　實施人流管制

疫期大溪老街　實施人流管制

關鍵字：

假偶天成nnevvy台灣女孩中泰網戰鄭文燦推特

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面