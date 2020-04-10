石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

▲除了疫情水情也吃緊！鄭文燦視察石門水庫水情。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

供應大桃園地區用水的石門水庫，因近期降雨量比歷年同期減少，水庫滿水位標高245公尺，目前僅約228公尺，約滿水位的42%容量，桃園市長鄭文燦10日抵石門水庫視察水情，以及阿姆坪防淤隧道工程情況表示，北水局透過跨區水源調度、農業用水節約減量等方式，降低防疫期間的供水壓力，將密切關注水情變化，希望梅雨季為水庫帶來豐沛水量。

▲▼北水局進行強化水庫排砂防洪功能工程。（圖／市府提供）

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鄭文燦也指出，阿姆坪排淤隧道工程計畫總經費約36億餘元，於2017年11月20日開工，預計2021年10月29日完工，工期1,440日曆天；希望透過隧道輸泥、沖淤、排洪等3大功能，提升石門水庫蓄水量，並延長水庫使用年限，假如遇到短時強降雨，預計最高可增加100萬噸的排淤量，減輕抽砂船的工作負擔。工程團隊也運用許多科技方法，量測地質條件，希望減少工程風險，並有助於工程順利完成。

▲鄭文燦視察石門水庫水情及阿姆坪防淤隧道工程。（圖／市府提供）

另外，大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫經費約23億餘元，將推動構築堤岸、防汛及清淤輸送道路，以及電塔遷移等工程，以及水道河川浮覆地整理，d 日前(4月8日)甫獲得行政院同意納入「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」經費支應，不僅將使石門水庫清淤工作更加順利，也為石門水庫下游地區，涵蓋大溪及龍潭地區等，帶來不同的水域及河岸空間面貌，並兼顧河防安全、交通改善等目標。

▲鄭文燦視察石門水庫水情及阿姆坪防淤隧道工程。（圖／市府提供）

北水局長江明郎表示，北水局與桃園市政府合作推動兩大計畫，其中「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」即將完工，請國人拭目以待；此外，「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」也正順利推動中，透過中央與地方攜手，打造石門水庫流域成為更優質的生活環境，並打造更好的水庫蓄水量能。包括經濟部水利署北區水資源局長江明郎、水務局長劉振宇、新聞處長詹賀舜、經發局專門委員楊叡昀等均一同視察。

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