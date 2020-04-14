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救命錢一次發！觀光局花90億　啟動紓困2.0「救16萬觀光人員」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光紓困2.0今日啟動，觀光局表示，共投入約90億元經費，約16萬人受惠，觀光局將採用一次性補貼方式，條件是業者不可歇業、停業、裁員，且必須保證從業人員可領取8成薪水。

觀光局副局長張錫聰表示，紓困2.0主要受益對象為觀光產業，如旅館、民宿、旅行、無雇主的導遊領隊、國旅領團人員為主，發放方面針對產業界，考慮營運負擔有稅金、租金、薪資，觀光局以一次補貼的方式救急，從業人員也會做個別薪資補貼，條件是產業要保證從業人員有8成薪水，政府補貼薪水4成薪水，每人最多可補2萬元，連續三個月。

請繼續往下閱讀...

符合條件的導遊領隊也給予每月1萬的補貼，共三個月。觀光遊樂業部分，許多團體解約退團，也另外編列2億補貼。在旅館、民宿等補貼經費共14億，旅行業共4.5萬人受益，編列26億經費，觀光遊樂業約6000人，共3.6億元，導遊領隊2萬人，約6億，總共16萬人受益，總金額約90億元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣相對世界各國，沒有全面關閉，因此必然要幫助業者度過難關，協助紓困，指揮中心要先讓大家脫困，把疫情控制在範圍下，脫困越快、紓困越低、振興越多，至於何時可以開始振興，就無法預估時間，只能盡量控制疫情，儘速啟動另一波振興。

交通部觀光局針對觀光業提出紓困補助計畫，即日起開放申請。觀光局表示，將針對未裁員、未歇業的觀光業者給予4成的薪資補貼，每人每月最高2萬元，補助連續3個月。針對旅館業每家可補20萬元、民宿10萬元、旅行社10萬元。

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