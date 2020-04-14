防疫旅館祭補助有效！6000房上線「住房率3成」　北北桃房間數最多

記者李宜秦／台北報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎影響，為鼓勵各縣市合法旅宿業者加入「溫馨防疫旅宿」行列，交通部觀光局自今(109)年 4 月 1 日至 6 月 30 日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日新台幣 1,000 元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後， 即能成為安心防疫旅宿，並應遵守觀光局、縣市政府及衛生福利部相關規範。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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觀光局副局長張錫聰， 22縣市政府都非常鼓勵轄內旅館參與，目前房間數超過6000間，住宿率達3成，房間供應數足夠，將持續輔導建置，滿足居家檢疫者需求，目前台北、新北、桃園大約超過2500多間房，數量相對較多。

觀光局也有編列預算，獎助業者，每房每日可補1000元，另給地方政府補助，進行講習、訓練、消毒器材添購等，轉補助給旅館業者。

觀光局旅宿網已設有防疫旅宿專區，民眾若有需求可訂購，部分業者同意公布，部份不願公布，觀光局都會尊重，公布者就會在旅宿網上註明，可直接預定，未公佈者，則與地方政府建立聯繫窗口，可以在旅宿網內的窗口進行媒合。

觀光局表示，為協助地方政府加速防疫旅館媒合事宜，已就地方政府辦理防疫旅館管理相關經費酌予補助 150 萬元至 300 萬元，包含防疫作為觀摩學習、消毒環境作法、防疫物資及宣導、設備規劃與設置等事項。

為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局在臺灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。目前計有 11 家旅宿業者(臺北市 9 家、臺南市 1 家及南投縣 1 家)自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

目前各縣市防疫旅宿房間數已上線者逾 6000 房，入住率約 3 成，故供應房數足夠，且各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來需入住之居家檢疫者。

觀光局代理局長張錫聰表示，感謝旅宿業配合政府防疫政策，各旅宿業與各縣市政府共同協助提供居家檢疫者安心又方便的居家環境，以降低社區感染風險。各界應肯定這些願意加入防疫行列的旅宿業者能為社區防疫共盡心力。