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姨婆要買「條狀白醋」他超問號　真面目曝光驚呆：長知識

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▲白醋,醋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一般人認知中的「白醋」應該是指這類的液體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

各地不同的俗稱，真的容易造成誤會！一名網友日前被家人要求購買「像牙膏一般的條狀白醋」，然而在他的認知中，白醋都是用玻璃瓶裝的，令他摸不著頭緒。經過一番奔波輾轉後，原PO終於見到「白醋」的真面目，貼文也讓網友們直呼「長知識了」。

一名網友在PTT笨版發文，他表示姨婆日前請他幫忙買泡麵和白醋，他聽完後便詢問「是工研白醋的那種嗎？」怎料阿嬤聽到後立刻插話，「不是啦，要小的，不是玻璃瓶裝的。」

請繼續往下閱讀...

原PO下秒更一頭霧水了，雖然這時其他親戚們你一言我一語地表示「就是那種一條一條像牙膏的啊」、「超商就有在賣了」，他仍然滿頭問號，只能硬著頭皮先出門再說。

原PO表示，他後來到了離家最近的超商，仔細檢視調味料區，卻都沒有發現所謂的「條狀白醋」，只好直接求助店員。男店員聽聞後竟表示「有賣」，還領著原PO到調味料區，不過看了一會才說「不好意思我們賣完了」，原PO也只好另覓他處。

▲711超商。（圖／記者陳涵茵攝）

▲家人一派輕鬆表示「條狀白醋」在超商就可買到。（示意圖／記者陳涵茵攝）

原PO隨後前往一間食品材料行，詢問了櫃檯阿姨後，對方卻一樣滿頭問號地表示沒有賣。碰壁的他不死心，繼續到別間超商尋找，並再次詢問店員，這時對方帶他走到開放式冷藏櫃前，指著條狀的「沙拉醬」表示「我阿嬤都說這個叫白醋啦！我不知道你是不是要找這個？」

「對吼！好像有這個叫法！」原PO頓時恍然大悟，大讚超商店員助他解決一道難題，完成任務後也不禁大嘆「好累」。

▲▼ 原來白醋指的是沙拉醬 。（圖／翻攝自PTT）

▲原來白醋指的是沙拉醬 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人紛紛驚喊長知識，「竟然是這個，第一次聽到」、「嘉義叫白醋+1」、「因為白白的，製程有加醋？」、「臺南阿嬤也叫美乃滋白醋」、「台北人，這輩子從來沒聽過」、「整個長知識啊」、「它也不像牙膏啊」。

據嘉義「味佳珍食品行」指出，創辦人蔡水獺先生曾在日本料理店當學徒，並從日本師傅那裡學到製作美乃滋的技術，不過當時並沒有美乃滋或是沙拉醬一詞，師傅留給蔡水獺的配方紙條上又依稀只看得出「白」、「醋」2字，因此「白醋」就成為沙拉醬在雲嘉地區的代稱。

原PO事後也補充，他們一家都是高雄人，不過倒是有很多親戚住在嘉義，會稱沙拉醬為白醋，不排除是已經被同化了。

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