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兒童口罩變難買？　網曝「2大關鍵原因」：真的麻煩

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▲兒童口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲兒童口罩。（圖／記者黃士原攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣口罩產能已日產達1300萬片，政府也開始向外展開「口罩外交」。不過卻有網友在PTT上發文提問「為何現在兒童口罩變難搶了」，引發其他網友熱議，對此便有網友點出2大關鍵因素。

網友在PTT八卦版發文表示，「之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，現在不去排隊還買不到呢！ 早上八點多去藥局就已經沒了，傻眼」，並好奇提問，「看口罩app還真的到處都賣完，是政府供應給藥局的總量變少了嗎？還是可以買兒童口罩 的人變多了？」最後呼籲，「趕快開放網購兒童口罩吧~ 現在學校跟安親班都要求小孩必須戴口罩，買不到真的麻煩。」

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▲▼網友發文問「為何兒童口罩變難搶」，引起熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文問「為何兒童口罩變難搶」，引起熱議。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻有不少網友積極參與討論，紛紛留言指出，「之前就是兒童產量太多，結果沒人買改做成人的」、「兒童口罩發送量並沒有減少，是領的人變多」、「派送量沒增加，可領人數就減半，可能下週才會舒緩」、「成人04/09起可以買兒童的」、「量少先囤，之前大人缺囤大人，現在反之」、「很多排大人口罩不耐煩的把兒童口罩領走了」。

但也有網友抱怨9日開始成人也可以領兒童口罩後，造成兒童口罩大缺貨，「自以為戴兒童口罩就會覺得自己臉小的人很扯」、「很多女生搶兒童用來證明臉小」、「小臉的大人？不會把大人口罩稍微摺疊一下用啊」、「戴兒童口罩的成年人，真是自我感覺良好。不會戴口罩就幻想自已baby face」、「很多人臉型大童口罩比較適合，小孩如果未來能分一下2~6跟6歲以上會更好」。

小孩口罩因為尺寸有不同大小、型號，近來不少家長抱怨買到的不適用臉型，造成爭議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步規劃會把幼幼口罩放到網路賣，口罩地圖裡面也會把型號標示更清楚，這都會再來努力。另外，全球疫情無趨緩，口罩預計徵到4/30，但目前將延長到6月底，徵用文已經發出。

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